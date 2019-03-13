Щороку близько 1,4 млн людей помирає від спричинених забрудненою водою хвороб – ООН

Щороку у світі близько 1,4 мільйона людей помирає від хвороб, які пов’язані з брудною водою та антисанітарними умовами і яким можна було запобігти, йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй «Глобальна екологічна перспектива». Мова йде, наприклад, про діарею та кишкових паразитів.

Згідно з дослідженням, у період з 2000 до 2015 року 1,5 мільярди людей отримали доступ до чистої питної води.

«Однак жінки й дівчата й надалі несуть більшу частину тягаря, пов’язаного із фізичною доставкою води у багатьох країнах, що розвиваються, у результаті чого скорочується час, який у них є для участі у виробничій діяльності та в навчанні», – заявили в ООН.

Водночас, ймовірно, близько 2,3 мільярда людей і надалі не мають доступу до безпечних санітарних умов.