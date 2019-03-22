«Вода під прицілом» – фотоісторії з Донбасу до Всесвітнього дня води

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні до Всесвітнього дня води відкрив фотовиставку, присвячену проблемам доступу до питної води мешканців, які живуть у зоні конфлікту на сході України. Через постійні обстріли близько 3,6 мільйона жителів Донбасу потерпають від обмеженого доступу до водних ресурсів і належних санітарних умов. ЮНІСЕФ наголошує, що брак чистої води ставить під загрозу безпечне майбутнє. В особливій групі ризику залишаються близько 500 тисяч дітей у Луганській та Донецькій областях, які потребують налагодження постачання води і гігієнічних умов для уникнення поширення інфекцій.
Фотовиставка буде доступна для широкого загалу з 22 березня по 5 квітня включно у пішохідній зоні вулиці Сагайдачного у Києві.
Фотовиставка буде доступна для широкого загалу з 22 березня по 5 квітня включно у пішохідній зоні вулиці Сагайдачного у Києві.
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