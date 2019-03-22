«Вода під прицілом» – фотоісторії з Донбасу до Всесвітнього дня води

1 Ніна (ліворуч) та її онуки Діана, 14 років (праворуч), і 6-річна Саша (у центрі) ідуть набрати води з криниці, що розташована на околиці села. Ніна пояснює: «На початку вулиці є водопровід, але часто води не вистачає. Ми набирали воду, але тиск у трубі став занадто слабким, тому ми перестали. Набираємо воду зі свердловини та криниці. Але насос зламався, тому зараз можемо скористатися лише криницею». Будинок цієї сім’ї розташований на відстані 15 кілометрів від лінії розмежування в Торецьку Донецької області. Сестри Діана і Саша живуть зі своєю бабусею в цьому будинку з початку конфлікту у 2014 році.