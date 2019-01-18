3 години води на добу: Борислав вчергове має проблеми з водопостачанням

Із 1 січня жителі 35-тисячного міста Борислава, що у Львівській області, мають лише тригодинне водопостачання на добу: з 18-ї до 21-ї години. Таке обмеження із подачею холодної води міська влада пояснює законом «​Про ринок електроенергії»​. Згідно з ним, від 1 січня 2019 року підприємства не можуть отримувати дешевше електроенергію вночі. Відтак тарифи на електропостачання вирівняли. У Бориславі ситуація складна через те, що місто розташоване на нафтових родовищах.

Наталія Левицька проживає у Бориславі у багатоповерхівці на 9-му поверсі. Оскільки проблеми з водою у місті тривають постійно, жінка поставила у квартирі бак, у який набирає воду, а потім нею користується впродовж дня.

Перед різдвяними святами не було води, ані зранку, ані ввечері

«Перед різдвяними святами не було води, ані зранку, ані ввечері. Тепер є кілька годин, набираю бак і цією водою користуюсь, але для приготування їжі ходимо по воду до сусідів, які мають неподалік криницю. Пускають, а що мають робити. У мене в квартирі два лічильники – на холодну воду у вбиральні, а на кухні немає взагалі холодної. У місті ніколи не було добре з водопостачанням. Не всі мають баки, то люди у ванну і банки набирають воду», – розповіла мешканка Борислава Радіо Свобода.

Люди звикли у Бориславі до того, що отримують воду у домівки, згідно з графіком. До 1 січня у Бориславі воду подавали 8 годин на добу – зранку і ввечері. Сьогодні лише 3. У міській раді пояснюють, що раніше воду у резервуари закачували вночі, бо тариф був нижчий, аніж удень. Для порівняння, 0, 67 гривні і 2,87. Тепер вартість за спожиту електроенергію вирівняли законом, відмінивши двохзонний тариф. Комунальне підприємство «Вододар» у Бориславі не має грошей, щоб споживати більше електроенергії для закачування води, тому і змушено скоротили подачу води абонентам.

Ми платили раніше 420-500 тисяч, а тепер потрібно: 1 мільйон 200 тисяч – до півтори мільйона

«Зараз платити за електроенергію, яка потрібна для закачування води для міста, щоб збільшити графік водопостачання, треба у 4 рази більше. Тобто, ми платили раніше 420-500 тисяч, а тепер потрібно: 1 мільйон 200 тисяч – до півтори мільйона. У бюджеті міста не маємо таких грошей. У січні виділимо водоканалові додаткові 400 тисяч, але ситуацію це не вирішить. Нам треба замінити всі труби, вирішити інженерні питання, щоб більше накопичувати води. Звернулись до уряду», – каже міський голова Борислава Ігор Яворський.

​У місті специфічне водопостачання

Борислав розташований на нафтовому родовищі і тому тут водоканал подає воду з поверхневих джерел, що розташовані у межах 15 кілометрах від міста. Воду піднімають на 250 метрів. Тому комунальному підприємству потрібне потужне насосне обладнання, а це, відповідно, є більші витрати електроенергії.

До того ж, через зношені водопровідні труби, які не замінювались десятиліттями, а є й 1904 року, величезні втрати води при постачанні її до споживачів.

Не можемо у трубах тримати воду, бо через поганий їхній стан, вона витікає

«Труби треба замінювати... Водогін тут з 1903 року. Багато труб із 60-х -70-х років. Не можемо у трубах тримати воду, бо через поганий їхній стан, вона витікає. У Бориславі 250 кілометрів мереж. Ми 30% труб замінили вже на пластикові. До заміни труб ми закачували 18 тисяч кубів води, а реалізували – 2,5 тисячі. Такі були великі втрати через діряві труби. Зараз закачуємо 6 годин, а це 5,5 тисяч кубів. У кінці січня матимемо дані, які були втрати. Але вони будуть менші завдяки новим трубам», – говорить головний інженер комунального підприємства «Вододар» Олексій Ясеницький.

Закон «Про ринок електроенергії» передбачає запровадження нової моделі ринку, тобто споживачі можуть обирати постачальника, обленерго не розподілятимуть електроенергію і не постачатимуть її, а це вже має бути окремий бізнес, створення конкуренції на ринку на кшталт європейського.

Однак, як працюватиме закон в українських реаліях, чи споживачі відчують покращення? У Бориславі кажуть, що це буде на руку монополістові-олігарху.

Проблема водопостачання у Бориславі давня. У 2012 і 2015 роках мешканці, які є споживачами водоканалу, тижнями не отримували води в домівках. Старі водозабори, географічне розташування міста, зношене обладнання – такі причини називали і називають у мерії. Самотужки, кажуть, не вирішать проблему, тим паче, що цьогоріч програма «Питна вода» не фінансуватиметься державою. Тому вкотре звертаються за підтримкою до уряду.