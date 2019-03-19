Понад 2 мільярди людей не мають постійного доступу до питної води – доповідь

Близько 2,1 мільярда жителів планети не мають постійного доступу до чистої питної води. Про це мовиться у щорічній доповіді ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів у світі (World Water Development Report), що була оприлюднена 19 березня.

При цьому, як зазначають укладачі звіту, 4,3 мільярди людей не мають безпечних санітарних умов.

Половина з числа тих, хто не має достатньо чистої питної води, живе у країнах Африки.

У доповіді мовиться, що найбільш обмежені у доступі до питної води дискриміновані за тією чи іншою ознакою соціальні групи.

Автори звіту також звертають увагу на нерівномірний розподіл води між бідними та багатими мешканцями Землі. У містах більш заможні сім’ї, що мешкають в будинках з водозабезпеченням і платять за літр води у 10-20 разів менше, ніж бідне населення нетрів, що змушене купувати питну воду.

«Доступ до безпечних санітарних послуг залишається проблемою у багатьох країнах, особливо в сільській місцевості. Незважаючи на те, що ситуація особливо гостра для більшості населення Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, багато громадян у Західній та Центральній Європі і Північній Америці також страждають від відсутності або нерівномірного доступу до води та послуг санітарії. Часто це пов’язано з соціокультурними особливостями, соціально-економічними факторами та географічним контекстом», – мовиться у звіті.

«У все більш глобалізованому світі вплив рішень, пов’язаних з водою, виходить за межі національних кордонів і впливає на всіх. Екстремальні події, деградація навколишнього середовища, приріст населення, швидка урбанізація, нестійкі та нерівні структури споживання, конфлікти та соціальні заворушення, а також безпрецедентні міграційні потоки є одними з найвпливовіших факторів, з якими стикається людство», – зазначають автори звіту.

За прогнозами експертів, в майбутньому ситуація з водозапезпеченням погіршиться. Це негативно вплине на світову економіку. Очікується, що до 2050 року 45 відсотків світового ВВП та 40 відсотків світового виробництва зернових опиниться під загрозою через шкоду, завдану людиною навколишньому середовищу, та брак водних ресурсів.