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14 Січень 2019, Київ 10:50
Новини | Події

Донеччина: у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність водопостачання

Відремонтувати водогін планують сьогодні

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У Торецьку Донецької області 13 січня оголосили надзвичайну ситуацію через відчутність водопостачання. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«13 січня проведене засідання місцевої комісії ТЕБ та НС, прийняте рішення про відкриття надзвичайної ситуації місцевого рівня. Для підвозу питної та технічної води в місто Торецьк знаходяться сили та засоби від Головного управління ДСНС України у Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

Про прорив водогону «Горлівка – Торецьк» стався 12 січня. 13 січня було виявлене місце прориву. Ремонтні роботи заплановані на 14 січня.

Ілюстративне фото: копанка на Донбасі у Шахтарську, Донецька область.
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