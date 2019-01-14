Донеччина: у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність водопостачання

У Торецьку Донецької області 13 січня оголосили надзвичайну ситуацію через відчутність водопостачання. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«13 січня проведене засідання місцевої комісії ТЕБ та НС, прийняте рішення про відкриття надзвичайної ситуації місцевого рівня. Для підвозу питної та технічної води в місто Торецьк знаходяться сили та засоби від Головного управління ДСНС України у Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

Про прорив водогону «Горлівка – Торецьк» стався 12 січня. 13 січня було виявлене місце прориву. Ремонтні роботи заплановані на 14 січня.