У Донецькій області співробітники «Води Донбасу» підірвалися на міні

Бригада комунального підприємства «Вода Донбасу», яка їхала ремонтувати водогін «Горлівка - Торецьк», підірвалася на міні.
«По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак. Водій контужений, інші члени бригади не постраждали», – зазначили на підприємстві.
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В зв’язку з інцидентом ремонтні роботи з відновлення водопостачання у місті Торецьк призупинили.
Прифронтовий Торецьк залишився без водопостачання минулого тижня. У місті оголосили надзвичайну ситуацію.
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