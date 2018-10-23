Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2018, Київ 20:28
Новини | Події

У Донецькій області співробітники «Води Донбасу» підірвалися на міні

Ремонтні роботи на водогоні призупинили

Дивитись коментарі

Бригада комунального підприємства «Вода Донбасу», яка їхала ремонтувати водогін «Горлівка - Торецьк», підірвалася на міні.

«По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак. Водій контужений, інші члени бригади не постраждали», – зазначили на підприємстві.

Читайте також: «План Б є». Влада Торецьку обіцяє, що зневоднене місто не замерзне

В зв’язку з інцидентом ремонтні роботи з відновлення водопостачання у місті Торецьк призупинили.

Прифронтовий Торецьк залишився без водопостачання минулого тижня. У місті оголосили надзвичайну ситуацію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG