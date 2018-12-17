У Донецькій області без водопостачання залишилися майже 43 тисячі осіб – ДСНС

У Донецькій області 16 грудня рятувальникам повідомили про збільшення втрат води на водогоні «Горлівка – Торецьк». Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«16 грудня о 22:00 до Головного управління надійшла інформація про збільшення втрат води на водогоні «Горлівка – Торецьк» діаметром 900 мм, в результаті чого Горлівською Фільтрувальною станцією №2 зупинено подачу води по водогону», – ідеться у повідомленні ДСНС.

Без централізованого водопостачання залишилися міста Торецьк та Залізне. Станом на ранок 17 грудня без води залишаються 42 813 осіб.

«У Торецьку є резервуар питної води об’ємом 10 000 метрів кубічних, в якому наразі мається 2,500 кубометрів питної води, мінімальний рівень води в резервуарі для забору насосними агрегатами складає 1000 кубометрів. За необхідністю вода буде подаватись населенню погодинно із резервуару. В разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою буде здійснюватися шляхом підвозу автомобілями», – заявили рятувальники.

Сьогодні мають визначити, чому на водогоні збільшилися втрати води.