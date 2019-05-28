Данилюк указом президента став секретарем РНБО

На сайті Адміністрації президента України Володимира Зеленського опубілкований указ, яким Олександра Данилюка призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони.

«Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в тексті указу президента від 28 травня.

21 травня голова Адміністрації президента України Андрій Богдан повідомив, що кандидатуру екс-міністр фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

17 травня Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він перебував на цій посаді від грудня 2014 року.

Рада національної безпеки і оборони України, відповідно до Конституції України, є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президентові України.

Серед функцій РНБО – внесення пропозицій президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситу