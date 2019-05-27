Турчинов спростував повідомлення про те, що продовжує виконувати обов’язки секретаря РНБО

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заперечив повідомлення про те, що він буцімто продовжує виконувати обов’язки очільника відомства.

«Останнім часом деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, нібито я продовжую виконувати обов’язки секретаря РНБО України. Нагадую, що 17 травня я звернувся до президента із заявою на звільнення, а 19 травня був підписаний відповідний указ. З моменту оприлюднення Указу президента України «Про звільнення О.Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України» я не працюю секретарем РНБО», – написав Турчинов на сторінці у Facebook.

Він додав, що твердження про те, що він нібито виконує «якісь обов’язки секретаря РНБО» – нісенітниці.

19 травня на сайті РНБО з’явився указ про звільнення Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Його обов’язки виконує заступник. А новий секретар РНБО наразі не призначений.

Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України 17 травня. Тоді Турчинов заявив, що, «враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні».