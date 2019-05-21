Кандидатуру екс-міністра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО – Богдан

Кандидатуру екс-міністр фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, повідомив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

«Ми вважаємо, що Міністерство оборони, і відповідний законопроект вже працює на сьогоднішній день в Україні, РНБО повинні очолювати не професійні військові, там повинні бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, із рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії», – сказав Богдан в ефірі «112 Україна».

21 травня президент Володимир Зеленський призначив Богдана головою своєї адміністрації.

Крім того, Зеленський ухвалив низку інших кадрових рішень, зокрема, змінив начальника Генштабу ЗСУ, призначив заступників голови своєї адміністрації, а також своїх помічників і радників.

Указу щодо призначення секретаря РНБО на сайті голови держави на даний час немає.

17 травня Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він перебував на цій посаді від грудня 2014 року.

Рада національної безпеки і оборони України, відповідно до Конституції України, є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президентові України.

Серед функцій РНБО – внесення пропозицій президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій.