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21 Травень 2019, Київ 22:11
Новини | Політика

Зеленський призначив юриста Стефанчука представником президента у парламенті

43-річний Руслан Стефанчук – ідеолог команди Володимира Зеленського, доктор юридичних наук

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Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука радником президента України – представником голови держави у Верховній Раді. Указ про це оприлюднений на сайті президента ввечері 21 травня.

43-річний Руслан Стефанчук – ідеолог команди Володимира Зеленського, доктор юридичних наук, із 2009 року є членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Президент Зеленський сьогодні опублікував вже низку указів про кадрові призначення, зокрема, змінив начальника Генштабу ЗСУ, призначив голову своєї адміністрації, його заступників, а також своїх помічників і радників.

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