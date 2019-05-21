Зеленський призначив юриста Стефанчука представником президента у парламенті

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука радником президента України – представником голови держави у Верховній Раді. Указ про це оприлюднений на сайті президента ввечері 21 травня.

43-річний Руслан Стефанчук – ідеолог команди Володимира Зеленського, доктор юридичних наук, із 2009 року є членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Президент Зеленський сьогодні опублікував вже низку указів про кадрові призначення, зокрема, змінив начальника Генштабу ЗСУ, призначив голову своєї адміністрації, його заступників, а також своїх помічників і радників.