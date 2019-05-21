«Мажоритарка – це розсадник політичної корупції – Олег Купрієнко

Гості програми «Ваша Свобода»: мер Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий; народний депутат України («Радикальна партія») Олег Купрієнко; Віктор Небоженко, політичний експерт.

У президента Володимира Зеленського планують провести дострокові вибори до Верховної Ради 21 липня цього року. Про це спершу повідомив 21 травня після консультацій президента зі спікером Верховної Ради і лідерами фракцій на той момент радник з юридичних питань Зеленського Андрій Богдан (тепер вже голова Адміністрації президента). Пізніше на сайті глави держави з’явився і текст відповідного указу про позачергові вибори. Офіційна причина розпуску Верховної Ради – «пункт перший статті 90 Конституції України – відсутність коаліції у Верховній Раді».

Олександр Лащенко: Пане Садовий, наскільки ви готові до дострокових виборів? Соціологічні дані зараз щодо «Самопомочі» не найоптимістичніші.

Новий президент, нова Верховна Рада, новий уряд! І працювати в інтересах людей

​Андрій Садовий: Треба бути завжди готовим. І чим скоріше, тим краще. Всі вже стомилися від цієї турбуленції в нашій політиці. Тому новий президент, нова Верховна Рада, новий уряд! І працювати в інтересах людей. Зеленський дослухався, у тому числі, до наших порад все-таки змінити закон про вибори. Був і Березюк, і була Сироїд сьогодні. Всі керівники фракцій більшості поставили питання, що не можна ці вибори проводити за «законом Януковича».

Є ідея внести зміни в існуючий закон, скасувати мажоритарку і понизити прохідний бар’єр із 5% до 3%

Є ідея внести зміни в існуючий закон, скасувати мажоритарку і понизити прохідний бар’єр із 5% до 3%, чим дати можливість більшу кількість демократичних партій завести у парламент. Важливо, як великі фракції проголосують – «Народні фронт», «БПП», бо там є бродіння. «Самопоміч» на 100% підтримає зміни до цього закону. Це не ідеальний варіант, але крок вперед. Ми за відкриті списки. І зараз в себе в партії робимо рейтингування – застосовуємо ту технологію відкритих списків у себе.

– Олег Ляшко коментував, що і Радикальна партія готова до дострокових виборів в Україні, так?

Олег Купрієнко: Радикальна партія Олега Ляшка завжди готова до будь-яких виборів. На цих дострокових виборах ми отримаємо солідну фракцію у Верховній Раді.

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Я не пам’ятаю жодної Верховної Ради, яка наприкінці каденції мала би рейтинг вище 5%

Коаліція юридично припинила своє існування 17 травня, коли «Народний фронт» оголосив про вихід із коаліції. До цього де-юре коаліція була, де-факто – можна сперечатися. Я не пам’ятаю жодної Верховної Ради, яка наприкінці каденції мала би рейтинг вище 5%. Питання до президента України: якщо через рік-два рейтинг буде президента не 46% з 73% голосуючих, а 5%, чи піде він на дострокові президентські вибори? Тут питання права: наскільки цей розпуск правовий?

Це гра на емоціях людей, на бажаннях людей змінити країну. Коли обирали Порошенка, він сказав, що оберіть мене в один тур, війну закінчу за два тижні. Всі повірили – проголосували... Люди хочуть змінити тих, хто їх обдурив. Але під роздачу попадають всі: і «Батьківщина», і «Радикальна партія», і «Самопоміч», і всі, хто є у парламенті. Тому що ми зараз для людей – «злочинна влада».

– Прохідний бар’єр – 3%. Яка ваша оцінка, пане Купрієнко?

Мажоритарка – це розсадник політичної корупції. Але після указу про призначення дострокових виборів не можна міняти виборчого законодавства

​Олег Купрієнко: Мажоритарка – це розсадник політичної корупції. Але після указу про призначення дострокових виборів не можна міняти виборчого законодавства. Тому сьогодні було запропоновано на нараді голів депутатських фракцій і груп: давайте приберемо мажоритарку. У парламенті є дві групи, які складаються з мажоритарників – «Відродження» і «Воля народу». Звісно, вони будуть проти. Вони готувалися вже до чергових виборів. Вони вже роками на своїх округах. Завтра Рада збереться на засідання, буде внесено законопроект – прибрати мажоритарку.

Щодо прохідного бар’єру – потрібна свіжа, молода кров. Нам байдуже, ми наберемо 10%. Ми будемо голосувати за зниження бар’єру. Я розумію, що важче буде зі створенням коаліції і з роботою всередині парламенту. Але все рівно викристалізовується у Верховній Раді ота раціональна державницька більшість, яка і грає першу, основну скрипку. (Не олігархічна – ред.) ні!

Радикальна партія – самостійна парламентська політична сила. Ми готові бачити у своїх рядах нових людей. Ми готові очищати свої ряди від тих, хто зганьбив наші ідеї. І це ви скоро побачите. І не треба 450 депутатів – немає у нас 55 мільйонів населення. 250 – і буде менше витрат, і будуть працювати. Коли Зеленський виголошував свою промову, хто аплодував стоячи, піднімав зал? «П’ята колона». Не можна допустити реваншу регіоналів!

– Пане Садовий, Верховна Рада ІХ скликання – з ким, можливо, ви можете створити коаліцію, хто ваші союзники? Чи окремо «Самопоміч» йтиме?

Ця Верховна Рада не має довіри, тому що рішення приймаються не в парламенті, а за межами парламенту

​Андрій Садовий: Ця Верховна Рада не має довіри, тому що рішення приймаються не в парламенті, а за межами парламенту. У цивілізованому світі парламент вранці ухвалив рішення, після обіду уряд його реалізовує. В Україні ж по дачах, по... Звичайно (олігархат – ред.), а як по-іншому? Буде сформований новий парламент, я пропонував би усім лідерам політичного процесу сідати за круглий стіл і думати про державу... Треба використовувати потенціал всіх. Я переконаний, що там (у політичній силі Славка Вакарчука «Голос» – ред.), нормальні люди, і ми знайдемо порозуміння на 99%.

– Пане Небоженко, яка ваша оцінка – розпуск Верховної Ради, можлива дати 21 липня цього року, відкриті списки, закриті?

Зеленський дуже сильно ризикує, тому що у нього немає партійної машини

​Віктор Небоженко (переклад): З відкритим списками – це потребує високої політичної культури. Скоріш за все, перший млинець буде глевким. Депутати, партії, які пройдуть до Верховної Ради, дуже швидко приймуть присягу – з тієї ж хвилини стануть легітимними. Так що тут проблем немає, чи вірно вчинив Зеленський. Але сам Зеленський дуже сильно ризикує, тому що у нього немає партійної машини.

Щодо мажоритарників, то їхня політична функція була – посилення президентської фракції будь-якого президента у Верховній Раді. Вони дійсно вже застаріли, вони заважають. Мають бути пропорційні з відкритими списками. Але таким чином вони тоді і вибивають у Зеленського можливість зробити з мажоритарників сильну пропрезидентську групу.