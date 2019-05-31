Секретар РНБО: зустріч голів держав «нормандського формату» може відбутися в липні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк заявляє, що зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

«Сьогодні у нас відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції й Німеччини, 90% зустрічі було присвячено обговоренню мінського процесу, і такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в «нормандському форматі». Це може відбутися десь у середині липня – такий план», – сказав Данилюк в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 30 травня.

Він також зазначив, що найближчим часом буде змінено склад «мінської групи», який буде брати участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Хто саме увійде до нового складу, секретар РНБО не уточнив.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року. Вони обговорювали збройний конфлікт на Донбасі, який триває з 2014 року.

Нещодавно тодішній президент України Петро Порошенко не виключав зустрічі з лідерами «нормандської четвірки» в червні.