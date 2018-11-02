Зустріч голів країн «нормандської четвірки» не планується – помічник Путіна

Зустріч голів країн «нормандської четвірки» наразі не планується, повідомив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков.

«Поки не передбачається», – сказав Ушаков у відповідь на питання, коли може відбутися така зустріч.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Востаннє президенти країн «нормандської четвірки» зустрічалися в жовтні 2016 року в Берліні.