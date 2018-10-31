Олланд: головна мета Путіна в Україні – «заморожений конфлікт»

Президент Росії Володимир Путін понад усе прагне перетворити війну в Україні на «заморожений конфлікт», щоб контролювати цю територію, заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи на конференції в університеті міста Монс у Бельгії.

«Бажання Володимира Путіна полягає в тому, щоб усі конфлікти, які були ним створені перейшли в стадію «заморожених». У Грузії, Молдові, а тепер ще й в Україні. Його мета – не допустити того, щоб українська влада мала контроль над своєю територією, аж до кордонів з Росією, включно із Кримом», – пояснив колишній французький лідер. Він також висловив впевненість, що «часткова вина й самої України» є в тому, що «боротьба з корупцією в Україні триває так довго, а також у нереалізації Мінських угод».

На питання студентів, чи є добрим «нормандський формат», Олланд відповів ствердно.

«Я провів багато годин у телефонних розмовах із Меркель, Путіним і Порошенком. Я не знаю достеменно, що ці консультації дали, але думаю, що вони дали принаймні одну річ: вівся діалог. А коли йде розмова, припиняються вбивства одних одними. Це і є і тодішньою, і нинішньою вигодою Нормандського формату», – вважає колишній лідер Франції.

Він пояснив, що «коли сепаратисти, підтримувані Росією, на Донбасі продовжували свій наступ, була нагальна потреба: домогтися припинення вогню, після чого відвести важке й легке озброєння». «У Мінську тоді гра велася між Володимиром Путіним, Петром Порошенком з одного боку, та мною і Анґелою Меркель, які були там для досягнення мети припинити вогонь. Путін хотів, щоб режим тиші був задіяний якомога пізніше, а Порошенко – якомога швидше. Врешті активна фаза війни була зупинена, але це не означає, що після Мінська були припинені загибелі військових», – вказав Олланд.

На початку жовтня Президент України Петро Порошенко відзначив колишнього президента Франції Франсуа Олланда однією з найвищих державних нагород України – орденом Свободи – «за визначний особистий внесок у підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, а також у справу протидії розгортання агресії на Донбасі та деокупації Криму».

Екс-президент Франції також був відзначений за його ініціативу разом з канцлером Німеччини створити «нормандський формат», який відкрив шлях до дипломатичних переговорів для досягнення миру на Донбасі.