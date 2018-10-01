Порошенко нагородив колишнього президента Франції за підтримку української держави

Президент України Петро Порошенко нагородив колишнього президента Франції Франсуа Олланда, який перебуває в Києві, високою українською нагородою, Орденом Свободи. Про це повідомив сам голова держави в соцмережах.

«Маю честь вручити Франсуа Олландові високу державну нагороду України – Орден Свободи. Ця найвища державна відзнака символізує нашу безмежну вдячність за ту принципову позицію, яку Франсуа Олланд виявив, підтримуючи наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність», – написав президент.

Посольство Франції в Україні, повідомивши про це нагородження, заявило: «Більш як через чотири роки після початку конфлікту мета Франції не змінилася – це відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, мир на сході цієї країни».

Франсуа Олланд на посаді президента Франції, яку він обіймав до травня 2017 року, був одним із головних зовнішньополітичних партнерів України в її протистоянні гібридній агресії Росії. Зокрема, він брав участь у зустрічах у так званому «нормандському форматі» щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Цього року Олланд видав книжку спогадів, у якій, серед іншого, згадано і про його участь у зустрічах у «нормандському форматі» – зокрема в лютому 2015 року. На тій зустрічі, за словами Франсуа Олланда, президент Росії Володимир Путін погрожував Петрові Порошенку «розчавити» українські війська в тодішньому протистоянні Збройних сил Росії з військами України біля Дебальцева.

Орден Свободи – друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці. Він вручається, відповідно до його статуту, «за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина».