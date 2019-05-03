США поки що не мають позиції з приводу розширення «нормандського формату» – Держдепартамент

Сполучені Штати Америки поки що не мають офіційної позиції з приводу розширення «нормандського формату» переговорів щодо ситуації на сході України. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» заявила офіційний представник Державного департаменту США Ванесса Екер.

За її словами, поки що не всі учасники переговорів згодні на цей крок.

«Російський уряд наразі відмовляється від цієї пропозиції, проте Україна його повністю підтримує. Також як і Франція з Німеччиною. Ми хочемо працювати з Росією над цим, і ми робимо це в тісній координації з Україною», – зазначила Екер.

Представниця Держдепартаменту США також заявила, що Вашингтон продовжить співпрацю і партнерство з новим керівництвом України.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року. Вони обговорювали збройний конфлікт на Донбасі, який триває з 2014 року.

Нещодавно президент України Петро Порошенко не виключив зустрічі з лідерами «нормандської четвірки» в червні.