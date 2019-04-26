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26 Квітень 2019, Київ 16:01
Новини | Політика

Зустріч лідерів країн «нормандського формату» в найближчі тижні не планується – Клімкін

Клімкін: не йдеться про міністерську зустріч «в нормандському форматі»

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У найближчі тижні зустріч лідерів країн «нормандського формату» – України, Росії, Франції та Німеччини – не планується, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я не знаю про планування зустрічі «в нормандському форматі» на вищому рівні в найближчі тижні. Також не йдеться про міністерську зустріч», – сказав Клімкін.

Чинний президент Петро Порошенко не виключав, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться в червні в Нормандії у Франції. До того часу вже має відбутися інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року. Вони обговорювали збройний конфлікт на Донбасі, який триває з 2014 року

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