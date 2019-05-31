Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки й оборони України. Відповідний указ оприлюднений 31 травня на сайті голови держави.

Згідно з документом, очолює РНБО президент Зеленський, секретарем є Олександр Данилюк.

До складу РНБО також увійшли: перший заступник голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Іван Баканов, голова Адміністрації президента Андрій Богдан, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко і Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

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Зеленський також розпорядився вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони екс-голову Адміністрації президента Ігоря Райніна, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, колишнього начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

29 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що скликає засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб обговорити проблеми вугільної галузі. Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.