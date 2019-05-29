АП: Зеленський скликає перше засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скликає засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб обговорити проблеми вугільної галузі. Про це, як інформує Адміністрація президента, Зеленський повідомив 29 травня на шахті «Лісова» у Сокальському районі Львівщини, де внаслідок аварії загинуло двоє гірників.

«Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – сказав Зеленський.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави – по 100 тисяч гривень.

Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання, заявляє його адміністрація.

У ніч на 29 травня внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті «Лісова» держпідприємства «Львівугілля» загинули двоє гірників –1997 і 1971 року народження. За повідомленням, в одного з чоловіків залишилося троє неповнолітніх дітей. Спеціальна комісія розслідує причини й обставини аварії.