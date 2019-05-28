Данилюк заявив про намір зробити з РНБО «сильний аналітичний центр»

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що на посаді очільника відомства прагне зробити з РНБО сильний аналітичний центр». Про це він сказав у коментарі журналістам під будівлею Адміністрації президента 28 травня.

«Я хотів би, щоб команда, яку я сформую – дуже сильна і потужна команда, це те, що я вмію і хочу зробити, щоб це був сильний аналітичний центр, який буде пропонувати вищому керівництву держави для прийняття рішення на всі важливі теми. Моя мета – запустити такий формат РНБО найближчим часом», – сказав Данилюк.

Він також додав, що РНБО не буде обмежуватися винятково питанням гарантування безпеки.

«Хоч і національний мандат РНБО – це національна безпека, але питання енергетики, особливо в цьому році стали питаннями національної безпеки, і питання фінансової ситуації є теж дуже важливим у цьому перехідному періоді», – сказав секретар РНБО.