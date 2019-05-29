Зеленський вирушив на шахту у Львівській області, де стався обвал породи

Президент України Володимир Зеленський вирушив на Львівщину для відвідин шахти, де загинули 2 гірники.

«Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Глава держави відвідає шахту «Лісова» у Сокальському районі, де стався обвал породи», – повідомила Адміністрація президента у Twitter.

У ніч на 29 травня внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті «Лісова» держпідприємства «Львівугілля» загинули двоє гірників –1997 і 1971 року народження. За повідомленням, в одного з чоловіків залишилося троє неповнолітніх дітей. Спеціальна комісія розслідує причини й обставини аварії.