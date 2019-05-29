На Львівщині під завалами у шахті загинули двоє гірників

Внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті «Лісова» державного підприємства «Львівугілля» у ніч на 29 травня загинули двоє гірників –1997 і 1971 року народження, повідомляє прес-служба підприємства.

За повідомленням, в одного з чоловіків залишилося троє неповнолітніх дітей.

За офіційною інформацією, на шахту відразу прибула рятувальна служба гірників і медики. Однак двох шахтарів вони витягнули з-під завалів на поверхню вже без ознак життя, повідомляє прес-служба.

Спеціальна комісія розслідує причини й обставини того, що сталося. Всього у шахті перебуває 69 гірників, а на аварійній ділянці – 21 шахтар, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

На даний час шахта працює в штатному режимі.