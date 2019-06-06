Частина техніки ситуативної кімнати АП не була інвентаризована – ДУС

Частина технічного обладнання ситуативної кімнати Адміністрації президента України не була інвентаризована. Про це у відповідь на запит проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» повідомили у Державному управлінні справами.

«Ситуаційна кімната в Адміністрації президента України є об’єктом, на якому обробляється інформація з обмеженим доступом, і належить до режимних об’єктів... У зв’язку з цим члени (інвентаризаціної – ред.) комісії не мають доступу до зазначених приміщень для проведення повного опису та інвентаризації», – зазначено у документі.

При цьому у ДУС повідомили, що у 2018 році на вимогу Адміністрації президента Державне управління справами надало частину техніки для ситуативної кімнати АП.

Зокрема, йдеться про пересувну інтерактивну панель на стійці (додаткові відомості належать до інформації з обмеженим доступом) та три ноутбуки HP ProBook 470 G5.

Крім того, техніку для ситуативної кімнати АП тоді надало і Управління адміністративними будинками Державного управління справами. Йдеться про камеру для відеоконференц-зв’язку Cisco HD SX20.

«На сьогодні вказане обладнання наявне та обліковується на балансах відповідно Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Державного управління справами», – зазначили у ДУС.

Секретар РНБО Олександр Данилюк 28 травня опублікував відео порожнього приміщення ситуативної кімнати Адміністрації президента і заявив, що після зміни влади звідти вивезли усю техніку, включно з «серверами, на яких зберігалася секретна інформація».

Після цього прес-секретар екс-президента Петра Порошенка Святослав Цеголко спростував заяву, що на серверах із ситуативної кімнати була конфіденційна інформація. За його словами, усю техніку орендував власним коштом Порошенко і її відповідно повернули орендодавцю.

29 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що розпочало досудове розслідування щодо факту зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента за статтею про «втрату документів, що містять державну таємницю».