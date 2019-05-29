Ситуативна кімната Адміністрації президента: куди «зникли» техніка і меблі?

Під час передачі президентської влади в Україні від команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського сталося «таємне зникнення» серверів, моніторів, телефонів та навіть меблів з одного з приміщень Адміністрації президента, відомого під назвою ситуативна кімната.

Напередодні у мережі з'явилося відеозвернення новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) Олександра Данилюка, в якому він показав два суміжних приміщення в Адміністрації президента України. На відео видно, що у великій кімнаті з меблів не залишилось нічого – тільки два флагштоки з прапорами України та Євросоюзу стоять самотньо, а зі стін стирчать дроти. Раніше вони з'єднували великі монітори на стінах з відеосерверами, які були розташовані у сусідній кімнаті. За словами Данилюка, у момент зміни попередньої президентської команди на нову техніка з цих кімнат зникла. У кінці свого звернення Данилюк ставить запитання, вочевидь, до команди екс-президента Петра Порошенка: «Що сталося з серверами, на яких зберігалася секретна інформація?»

Уже через 2 години з'явилося повідомлення від колишнього прес-секретаря п’ятого президента Петра Порошенка Святослава Цеголка, в якому він спростував заяву, що на серверах із ситуативної кімнати містилася конфіденційна інформація. За його словами, уся техніка була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.

«Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», – написав на своїй сторінці у Facebook Святослав Цеголко.

Що це – ситуативна кімната?

У часи президентства Віктора Януковича це приміщення в Адміністрації президента України використовувалося як банкетна зала. Коли Петра Порошенка у 2014 році було обрано новим президентом України, він вирішив обладнати цю залу під ситуативну кімнату – місце захищене від прослуховування для проведення нарад із керівниками державних органів за допомогою відеозв'язку.

Окрім захисту від зовнішнього прослуховування, ситуативна кімната була обладнана системами закритого телефонного зв'язку не тільки у середині країни, але й з очільниками європейських держав, США та Росії. У режимі відеоконференцій за допомогою великих екранів президент Порошенко спілкувався з Кабміном, чиновниками у регіонах, військовими, прикордонниками, СБУ, МВС та фіскальною службою. Про це сам Петро Порошенко розказав під час інтерв'ю телеканалу ICTV у рамках передвиборчої агітації у березні поточного року.

Звідки взагалі взялася ця техніка в АП?

Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Дмитро Шимків у 2018 році після своєї відставки в інтерв’ю «Українській правді» сказав, що брав участь у створенні ситуативної кімнати в АП і це те, чим він пишається. «Вона має всю інфраструктуру, як у Білому домі», – наголосив він.

В інтерв’ю Дмитро Шимків розповідає, що кімнату цю обладнували «з нуля» – у ній не було ані мережі, ані захисту. Колишній чиновник також зазначив, що пошуком необхідного обладнання його команда займалася у різних місцях – щонайменше у ЦВК, «Укртелекомі», НБУ.

«ЦВК колись на вибори купила велику стійку «заліза». Я питаюся, а де це все? Та воно стоїть в «Укртелекомі». Вам треба? Ні. Ми пишемо запит і нам передають. Потім НБУ зменшував кількість відділень, у них залишалося «залізо». Ми спитали в Нацбанку, у вас там буде щось? Так, будемо роздавати, аукціони, пишіть заявку. Мої хлопці поїхали, подивилися, що там у них. Кажуть – класно, от це і це ми хочемо взяти. Можна? Можна. Держава все рівно вже витратила кошти», – розповів у 2018 році Дмитро Шимків.

Однак, вже після оприлюдненого відео Данилюком та заяви Цеголка, Дмитро Шимків дав детальніші пояснення щодо обладнання ситуативної кімнати в АП, ніж у 2018 році журналістам. На своїй сторінці у Facebook Шимків написав, що архітектура ситуативної кімнати передбачала лише наявність відеосервера та моніторів, а обладнання, передане від ЦВК та НБУ, не використовувалося у цій кімнаті. «Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП», – уточнює він документальний аспект.

Також Шимків запевнив, що ця кімната не створювалась за бюджетні кошти. А от питання оренди обладнання та фінансування проекту Шимків відмовився коментувати, пославшись на «приватне питання Петра Порошенко, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум – це інструмент) роботи президента». За словами Шимківа, він переконаний, що для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер.

Розпочато розслідування

Утім, Адміністрація президента Володимира Зеленського ще не оголосила про плани щодо повторного обладнання ситуативної кімнати. На момент публікації Радіо Свобода також не вдалося зв’язатися з Олександром Данилюком, аби дізнатися, чи подав він заяву до правоохоронних органів за заявленим фактом, та чи є в АП інвентарна документація щодо передачі матеріального забезпечення.

Водночас, 29 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що розпочало досудове розслідування щодо факту зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента України. «Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки)», – зазначили у відомстві. У своєму коментарі ДБР зазначили, що жодної підозри поки не вручено, а відомості до ЄРДР внесли на основі інформації, розміщеної в мережі інтернет.