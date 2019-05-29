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29 Травень 2019, Київ 14:32
Новини | Політика

ДБР почало розслідування щодо ситуативної кімнати

Справу зареєстрували за статтею про втрату документів, що містять державну таємницю

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Державне бюро розслідувань вивчає факт зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента України.

«Слідчі Київського теруправління ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю», – йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

За даними ДБР, кримінальне провадження зареєстрували за статтею про втрату документів, що містять державну таємницю.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк 28 травня повідомив, що із ситуативної кімнати Адміністрації президента зникли сервери із секретною інформацією. Водночас колишній речник п’ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося.

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що головний ситуаційний центр Ради нацбезпеки перебуває під надійною охороною та працює в штатному режимі.

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