Данилюк заявив, що із ситуативної кімнати АП зникли сервери із секретною інформацією

Із ситуативної кімнати Адміністрації президента зникли сервери із секретною інформацією, повідомив новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк у своєму відеозверненні, яке він оприлюднив у Facebook.

«Це ситуативна кімната Адміністрації президента. Отак зараз вона виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були під’єднані до серверів… Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. І під час цих нарад дуже часто використовувалася інформація із секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати. Де ця інформація мала зберігатися, я думаю, ви розумієте. Вона мала зберігатися на серверах. Сервери були – саме «були», бо зараз їх немає – у цій кімнаті», – сказав Данилюк.

Водночас колишній речник п’ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив у Facebook, що жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося.

«Уся техніка для ситуаційної кімнати президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю. Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише online. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, у РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», – написав Цеголко.

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що головний ситуаційний центр Ради нацбезпеки перебуває під надійною охороною та працює в штатному режимі.

Володимир Зеленський офіційно став президентом України 20 травня, склавши присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

28 травня Зеленський призначив секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.