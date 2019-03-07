Кіберполіція запустила кампанію з обізнаності про безпеку в інтернеті

Кіберполіція – підрозділ Нацполії – запустила проект для запобігання кібершахрайствам під час купівлі-продажу в інтернеті та захисту персональних даних у мережі.

«Ми поширюємо інформацію щодо основних понять, які повинен знати кожен користувач аби не стати жертвою кіберзлочинів. Крім того, в рамках проекту ми закликаємо громадян повідомляти правоохоронні органи про виявлені кіберзлочини, навіть якщо сума збитків не є значною», – повідомив очільник української кіберполіції Сергій Демедюк.

За його словами, торік по всьому світу мільйони людей постраждали через нехтування елементарними заходами безпеки в мережі, починаючи від слабкого паролю, і закінчуючи використанням неліцензійного програмного забезпечення.

Кіберполіція випустила спеціальні ролики з рекомендаціями, як вберегтися від шахраїв у мережі і захистити персональну інформацію.

Планують також запустити соціальну рекламу і друковані буклети-пам’ятки.

Раніше у кіберполіції повідомили, що х​акери все частіше атакують сервери Центральної виборчої комісії України і комп’ютери її співробітників з метою маніпулювати президентськими виборами в Україні. СБУ повідомила про викриття схеми спецслужб Росії з доступу до мережі зв’язку, пов’язаної з виборами.