Кіберполіція: викрита група хакерів, які «ошукали» українців на понад 5 млн гривень

Викрита група хакерів, які «ошукали» українців на понад п’ять мільйонів гривень, повідомила прес-служба кіберполіції України.

«Зловмисники створили бот-мережу, яка сканувала та перебирала паролі до комп’ютерів для отримання повного контролю над ними. Отримавши доступ, у тому числі і до онлайн-банкінгу, хакери перераховували усі кошти з рахунків власника інфікованого комп’ютера на підконтрольні рахунки», – заявили правоохоронці.

За словами поліцейських, угруповання складалося з чотирьох людей віком від 26 до 30 років. За їхнім місцем проживання правоохоронці провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації та чорнові записи.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) та статтею 115 (крадіжка) Кримінального кодексу України.