Хакери підсилюють атаки на сервери ЦВК напередодні президентських виборів – Демедюк

Хакери, ймовірно, підконтрольні Росії, все частіше атакують сервери Центральної виборчої комісії України і комп'ютери її співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати президентськими виборами, які заплановані на 31 березня 2019 року. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк.

За його словами, хакери використовували заражені вірусом вітальні листівки, рекламні розсилки, пропозиції щодо оновлення програмного забезпечення і додатків, а також інші шкідливі фішингові матеріали, призначені для крадіжки паролів і особистої інформації.

До того ж, спрямовували хакери атаки не тільки на виборчі сервери, але й на персональні комп'ютери співробітників комісії, додав він: «Йдуть постійні атаки – від простого (програмного забезпечення) до підкладання додатків, які використовує той чи інший співробітник... Такі розсилки, спам-листи надсилають і їм та їхнім родичам, де міститься шкідливе ПО для контролю над їхньою комп'ютерною технікою. Це найпростіший спосіб, але він дієвий».

У ЦВК раніше заявили, що планують створити окремий підрозділ для гарантування кібербезпеки під час виборів у 2019 році.

У грудні 2018 року кіберполіція повідомила, що зафіксувала випадки розповсюдження вірусу, замаскованого під повідомлення від держустанов, націлене загалом на користувачів, які є приватними нотаріусами України.

У серпні 2018-го Сергій Демедюк в ефірі Радіо Свобода повідомляв, що українська кіберполіція постійно фіксує кібератаки з території Росії і запобігає їм.

Торік влітку в департаменті кіберполіції НПУ повідомили, що від початку 2018 року зареєстровано понад чотири тисячі кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, які супроводжують українські правоохоронці.

Україна вже була об'єктом масштабних кібератак. Починаючи з 2014 року, хакери атакували енергетичні, транспортні та банківські системи України. Шкідлива програма NotPetya вразила тисячі комп'ютерів не тільки в Україні, яка була головною мішенню атаки, але і у всьому світі.

Українські чиновники заявили, що за атаками стоять російські спецслужби.

У тому, що Росія здійснює організовані кібернапади, заявляють і деякі країни Заходу. Зокрема, США розслідують імовірне втручання Росії у вибори президента у 2016 році. Російська влада ймовірну причетність до таких кібератак відкидає.