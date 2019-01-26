Хакери підсилюють атаки на сервери ЦВК напередодні президентських виборів – Демедюк

Хакери, ймовірно, підконтрольні Росії, все частіше атакують сервери Центральної виборчої комісії України і комп'ютери її співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати президентськими виборами, які заплановані на 31 березня 2019 року. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк.
За його словами, хакери використовували заражені вірусом вітальні листівки, рекламні розсилки, пропозиції щодо оновлення програмного забезпечення і додатків, а також інші шкідливі фішингові матеріали, призначені для крадіжки паролів і особистої інформації.
До того ж, спрямовували хакери атаки не тільки на виборчі сервери, але й на персональні комп'ютери співробітників комісії, додав він: «Йдуть постійні атаки – від простого (програмного забезпечення) до підкладання додатків, які використовує той чи інший співробітник... Такі розсилки, спам-листи надсилають і їм та їхнім родичам, де міститься шкідливе ПО для контролю над їхньою комп'ютерною технікою. Це найпростіший спосіб, але він дієвий».
У ЦВК раніше заявили, що планують створити окремий підрозділ для гарантування кібербезпеки під час виборів у 2019 році.
У грудні 2018 року кіберполіція повідомила, що зафіксувала випадки розповсюдження вірусу, замаскованого під повідомлення від держустанов, націлене загалом на користувачів, які є приватними нотаріусами України.
У серпні 2018-го Сергій Демедюк в ефірі Радіо Свобода повідомляв, що українська кіберполіція постійно фіксує кібератаки з території Росії і запобігає їм.
Торік влітку в департаменті кіберполіції НПУ повідомили, що від початку 2018 року зареєстровано понад чотири тисячі кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, які супроводжують українські правоохоронці.
Україна вже була об'єктом масштабних кібератак. Починаючи з 2014 року, хакери атакували енергетичні, транспортні та банківські системи України. Шкідлива програма NotPetya вразила тисячі комп'ютерів не тільки в Україні, яка була головною мішенню атаки, але і у всьому світі.
Українські чиновники заявили, що за атаками стоять російські спецслужби.
У тому, що Росія здійснює організовані кібернапади, заявляють і деякі країни Заходу. Зокрема, США розслідують імовірне втручання Росії у вибори президента у 2016 році. Російська влада ймовірну причетність до таких кібератак відкидає.
Лідер «Національного корпусу», позафракційний народний депутат Андрій Білецький заявив, що не братиме участі у виборах президента України.
Натомість Білецький планує отримати «потужну фракцію» в українському парламенті за результатами виборів восени 2019 року.
«Ми ставимо перед собою амбітне практичне завдання. Ми збираємося довести чисельність нашого активу до 50 тисяч людей... Ми збираємося і повинні отримати потужну фракцію у 2019 році в українському парламенті», – сказав Білецький.
22 січня націоналістичні організації висунули кандидатом у президенти колишнього заступника голови Верховної Ради України, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Його кандидатуру підтримали ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організація українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» і «С14».
Станом на 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов та Олександр Мороз.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Центральна виборча комісія 25 січня зареєструвала шістьох кандидатів у президенти.
Мова йде про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, члена фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті Аркадія Корнацького, позафракційного депутата Дмитра Добродомова та екс-спікера Верховної Ради Олександра Мороза.
Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Окрім Ляшка, Вілкула, Корнацького, Тимошенко, Добродомова і Мороза, це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Співробітники Центральної виборчої комісії брали автографи у коміка Володимира Зеленського, коли він 25 січня прийшов до ЦВК подавати документи для реєстрації кандидатом на виборах президента України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Зокрема, одна зі співробітниць ЦВК попросила Зеленського підписатися на близько десяти його фотографіях, роздрукованих заздалегідь.
На питання Радіо Свобода, чи не вважають працівники ЦВК такі свої дії порушенням професійної поведінки, вони відповідати відмовилися.
Пізніше до журналіста Радіо Свобода підійшов чоловік, який представився працівником ЦВК Володимиром Сомом, і пояснив, що він просив дві фотокартки із автографами для рідних. На його думку, це не є висловленням публічних політичних уподобань від працівників ЦВК, а просто «автографи від зірки».
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив Радіо Свобода, що юридично жодних порушень співробітники ЦВК не скоїли, але є питання з боку професійної етики. Під час виконання професійних обов’язків співробітник представляє державну установу і не має використовувати це у приватних інтересах, додав представник КВУ.
21 січня партія Зеленського «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента України.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Партія «Батьківщина» закликає не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію з приводу відеозвернень відомих людей під час партійного форуму 22 січня.
«Окремі ЗМІ невірно трактували демонстрацію певних відеоматеріалів під час заходу, що потягнуло за собою низку гучних заголовків і спростувань того, чого насправді не було», – заявили в «Батьківщині».
Під час заходу, зокрема, були представленні звернення бразильського письменника Пауоло Коельйо, екс-голови НАТО Андерса Фоґ Расмуссена та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
«Ніхто з демократичних політиків не розглядає такі вітання як агітаційні матеріали на чиюсь користь. Саме тому у відповідь на маніпулятивні запитання вони і спростовують свою участь у виборчій агітації, не заперечуючи при цьому факту своїх привітань з’їзду», – йдеться в заяві на сайті «Батьківщини».
У політичній силі нагадали, що під час форуму в Києві продемонстрували біографічний фільм про Тимошенко.
«Фільм був зроблений і позиціювався як біографічний, і аж ніяк не агітаційний. До нього увійшли як сучасні, так і архівні кадри. У стрічці члени родини та відомі люди діляться своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Показ подібних матеріалів також є усталеною традицією під час висунень провідних політиків у всьому світі», – переконані в партії.
«Батьківщина» заявляє, що «недобросовісна робота окремих журналістів, довільні інтерпретації та перекручування ними очевидних фактів призвели до враження, ніби команда Юлії Тимошенко вдалася до маніпуляцій і використала інтерв'ю відомих людей як агітацію».
22 січня під час свого з’їзду «Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.
На форумі були продемонстровані звернення низки політиків та публічних діячів. 23 січня Коельйо заявив, що не записував відео для підтримки Тимошенко на виборах. У «Батьківщині» зазначили, що інтерв'ю з ним відбулося у 2010 році для фільму «Юля».
24 січня Расмуссен розповів, що не підтримує жодного кандидата на виборах президента, а лише звернувся до Тимошенко як кандидатки і до всіх українців.
Саакашвілі, зі свого боку, зазначив, що його звернення сприйняли як заклик голосувати за Тимошенко, тоді як насправді він готовий підтримати будь-якого лідера президентських перегонів, який зможе скласти конкуренцію чинному президентові Петру Порошенку.
Європейський комісар з питань розширення та сусідства Йоганнес Ган зустрівся з головою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко та її заступником Григорієм Немирею у Давосі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах.
Коментуючи цю зустріч, Ган наголосив на важливості проведення прозорих і чесних виборів в Україні у 2019 році.
«Вільні, чесні й прозорі вибори є ключем до стабільного і процвітаючого майбутнього України. Радий був почути від них (Тимошенко і Немирі – ред.) про їхню відданість шляху реформ і особливо Угоді про асоціацію з та Глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі з Євросоюзом», – написав Ган.
Юлія Тимошенко, президент України Петро Порошенко та інші українські делегати перебувають у швейцарському Давосі в рамках засідання Всесвітнього економічного форуму.
Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у Давосі почалися 22 січня і триватимуть до 25 січня.
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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Восени 2019 року в Україні мають відбутися парламентські вибори.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен прокоментував своє відеозвернення, яке було продемонстроване під час з’їзду партії «Батьківщина» у Києві 22 січня.
На цьому з’їзді лідерку партії Юлію Тимошенко висунули кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Серед інших відеоматеріалів були також звернення Фоґа Расмуссена і політика Міхеїла Саакашвілі.
Як заявив Фоґ Расмуссен в коментарі телеканалу «Прямий», він не підтримує жодного кандидата, а лише звернувся до Тимошенко як кандидатки і до всіх українців.
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«Я зробив відеоролик, який звертається до українського народу із закликом: якщо ви й надалі хочете зближуватися з Європейським союзом, то, будь ласка, продовжуйте реформи», – пояснив він.
Екс-голова НАТО додав, що відео буде доступне для всіх кандидатів у президенти. У самому зверненні він звертається до Тимошенко. Він висловив думку, що Україна має «краще майбутнє» завдяки колективним зусиллям і відчутним безпековим, економічним і енергетичним реформам, що були здійснені за останні роки.
«Україна є на правильному шляху до єдності і суверенітету. Саме тому наступні роки будуть ключовими для збереження курсу на реформи, коли ваша рідна країна рухатиметься вперед і буде зближуватися з нашою євроатлантичною родиною. Я можу пообіцяти: якщо вона обере таке майбутнє, я і багато інших друзів України на заході будемо продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити євроатлантичну підтримку руху України», – пообіцяв Фоґ Расмуссен.
Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі також прокоментував своє відеозвернення, яке показали на з’їзді «Батьківщини».
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За словами опозиційного політика, його звернення сприйняли як заклик голосувати за Тимошенко, тоді як насправді він готовий підтримати будь-якого лідера президентських перегонів, який зможе скласти конкуренцію чинному президентові Петру Порошенку.
«Мені багато запитань ставили: от чого ти виступив на з’їзді Юлії Тимошенко? Це було сприйнято, наче я закликав людей напряму голосувати за неї. Я хочу сказати таке: в будь-якому разі я б вітав перемогу на президентських виборах і Юлії Тимошенко, і Анатолія Гриценка, і Андрія Садового, і Володимира Зеленського», – заявив Саакашвілі, якій зараз проживає у Нідерландах.
За словами політика, якби лідером симпатій виборців став хтось інший із кандидатів у президенти, він підтримав би й його.
«Дуже погано, що вони не об’єдналися і не обрали єдиного кандидата. Тоді взагалі можна було б вважати вибори фактом, що відбувся, а Порошенка вважати таким, що програв. Так, вони не змогли об’єднатися. Зараз у нас така ситуація, що вони як мінімум не повинні один одного топити», – сказав він.
У своєму зверненні Саакашвілі також закликав не переобирати президента Порошенка на другий термін.
«Україна може стати великою країною і наддержавою, але для цього треба прибирати Порошенка і його банду. Тому в цьому змаганні я бажаю успіхів Україні, я бажаю успіхів Юлії Тимошенко», – заявив на відео колишній президент Грузії, якого видворили з України на початку 2018 року.
Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.
Кадри з участю письменника Пауло Коельйо, показані під час з’їзду партії «Батьківщина», були архівними – про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі партії.
Згідно з заявою, ці кадри були частиною фільму про життя лідерки партії Юлії Тимошенко.
«У стрічці члени родини та відомі люди ділилися своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Одним з таких спікерів був і письменник Пауло Коельйо. Інтерв’ю з ним було записано хорватським режисером Яковом Седларом, який у 2010 році зняв присвячену Юлії Тимошенко стрічку «Юля», – йдеться в коментарі партії.
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У прес-службі додають, що запис інтерв’ю відбувся 2010 року у швейцарській Женеві, у будинку письменника, і Седлар надав «Батьківщині» права на використання відеоматеріалів.
Також у партії звертають увагу: Коельйо не спростовував, що слова, які пролунали в інтерв’ю, належать йому.
23 січня бразильський письменник Паоло Коельйо у соцмережах написав, що не висловлював підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента.
«Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її поточного кандидатства. Хоча вона мені подобається як людина, українська політика – не моя справа», – написав Коельйо у Twitter-і.
Також прес-служба «Батьківщини» у коментарі спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» зазначила: письменник знав, що його слова увійдуть до фільму про Тимошенко. Аналогічну інформацію наведено в коментарі Радіо Свобода.
«Знаменитий письменник схвально відгукувався про Юлію Тимошенко в цьому інтерв’ю і знав, що відзняте відео буде використане у документальному фільмі про неї. Він також знав, що. крім нього, в цьому фільмі планується участь інших відомих людей, таких як Вацлав Гавел, Леонід Кравчук та інших. Український переклад цитат пана Коельйо є точним», – йдеться в коментарі.
22 січня під час з’їзду ВО «Батьківщина» продемонстрували короткий фільм про Юлію Тимошенко. У ньому Пауло Коельйо сказав: «Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка! Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. І в неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною».
Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.
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Відомий бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлював підтримку українського народного депутата Юлії Тимошенко на виборах президента.
«Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її поточного кандидатства. Хоча вона мені подобається як людина, українська політика – не моя справа», – написав Коельйо у Twitter-і.
22 січня під час з’їзду ВО «Батьківщина» продемонстрували короткий фільм про Юлію Тимошенко. У ньому Пауло Коельйо сказав: «Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка! Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. І в неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною». Коли і за яких обставин був зроблений цей запис, не відомо.
Радіо Свобода звернулося до прес-служби «Батьківщини» за коментарем.
Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.
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У центрі Києва невідомий напав на агітаційний намет партії «Народний фронт», розламав його і втік. Про це повідомляє столична поліція і прес-служба самої партії.
«До поліції надійшло повідомлення, що невідома особа пошкодила агітаційний намет, а після скоєного втекла з місця пригоди. За вказаною адресою прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група територіального управління, яка задокументувала подію», – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Подію кваліфікували як хуліганство, особу порушника встановлюють.
У прес-службі «Народного фронту» стверджують, що нападник «поводився зухвало» і повністю розтрощив пункт агітації. Крім того, повідомляють про інший випадок агресії щодо агітаторок партії на київському Хрещатику.
«Партія «Народний фронт» розцінює ці напади як свідчення початку брудної виборчої кампанії, у яку намагаються занурити країну окремі сили. Водночас викликає занепокоєння та обурення те, що два інциденти трапилися в один день, і це може свідчити про скоординовану атаку проти агітнаметів нашої партії», – йдеться у заяві партії.
Партія «Народний фронт» була створена 2014 року Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим. Її парламентська фракція налічує 80 народних депутатів.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Восени 2019 року в Україні мають відбутися парламентські вибори.
Український співак Святослав Вакарчук під час заходу в столиці Британії Лондоні заявив, що йтиме в політику, повідомив Український інститут у Лондоні на своїй сторінці у Facebook.
«Я в ділі, і ви згодом дізнаєтеся більше. Я би хотів привести в українську політику якомога більше нових облич. Влада як така мене не захоплює. Що штовхає мене до політики – це розчарування сучасним її станом в Україні. Дивитися на всі ці обличчя на білбордах по Києву нестерпно. Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, оскільки вони не дають стійких рішень», – цитує Вакарчука Український інститут у Лондоні.
Він назвав ключовими питаннями боротьбу з корупцією й реформу органів судової влади.
Соціологи неодноразово включали Вакарчука в опитування щодо кандидатів у президенти. Попри це музикант не заявляв про президентські амбіції.
Станом на 23 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів у президенти.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
У Центральній виборчій комісії України звернули увагу країн та міжнародних організацій, що згідно з українським законодавством Росія є державою-агресором, яка тимчасово окупувала частину території України.
«Окрім того, ЦВК наголошує, що на сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів чи за документами, що містять недостовірні відомості», – ідеться в повідомленні.
ЦВК просить міжнародні організації враховувати цю інформацію при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів.
В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта». Як заявив тоді Клімкін, таких прецедентів, коли країна відмовляється приймати спостерігачів із певної іншої країни, «чимало у практиці ОБСЄ».
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.
21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.
22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.
Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.
Як сказав він на прес-конференції в Москві, «для цього є міжнародні інститути, в тому числі БДІПЛ ОБСЄ» (Бюро демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі, яке, серед іншого, організовує спостережні місії на вибори у країнах-членах ОБСЄ).
«Існує міжнародне право і міжнародно усталена практика, за якою наші спостерігачі мають право брати участь у процедурі спостереження за українськими виборами. Із цього й будемо виходити», – заявив Карасін.
Попереднього дня, 21 січня, в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.
В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта».
Як заявив тоді Клімкін, таких прецедентів, коли країна відмовляється приймати спостерігачів із певної іншої країни, «чимало у практиці ОБСЄ».
Центральна виборча комісія повідомила про офіційну реєстрацію як кандидата у президенти чинного позафракційного депутата Юрія Бойка.
Таким чином, станом на 22 січня, зареєстровано 13 претендентів на цю посаду: окрім Бойка, це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.
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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення одноголосно ухвалили делегати з’їзду «Батьківщини».
Перед цим на з’їзді понад дві години виступала сама Тимошенко, оголошуючи свою програму.
На з’їзді також виступив колишній глава УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет і подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію.
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Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня 2018 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Колишнього заступника голови Верховної Ради України, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського висунули єдиним кандидатом у президенти від об’єднаних сил націоналістів, повідомляє прес-служба ВО «Свобода».
Рішення ухвалили на з’їзді 22 січня в Києві.
Кандидатуру Кошулинського підтримали ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організація українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» і «С14».
Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня 2018 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Колишній глава УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, виступаючи на з’їзді партії Юлії Тимошенко «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію.
«Над цим багато потрудилася наша церква Київського патріархату. І президенти сприяли, починаючи з першого президента Леоніда Макаровича Кравчука, і Кучма (другий президент України Леонід Кучма – ред.) писав листи Вселенському патріархові, й особливо Віктор Андрійович Ющенко (третій президент України – ред.). Але досяг мети нинішній президент Петро Олексійович Порошенко. Ми дякуємо всім президентам, які докладали зусиль для отримання томосу», – сказав Філарет, якого нині в ПЦУ називають почесним патріархом.
Він наголосив, що така участь президентів в отриманні томосу є не втручанням держави в церковні справи, а турботою президентів про державу. «Без єдиної церкви української держави не може бути», – сказав Філарет і закликав, щоб і партія «Батьківщина» сприяла єднанню українського народу.
Українська православна церква Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом і Українська автокефальна православна церква на чолі з митрополитом Макарієм, обидві не визнані канонічно, саморозпустилися напередодні об’єднавчого собору, на якому 15 грудня 2018 року священство цих церков і представники Української православної церкви (Московського патріархату) подолали церковний «розкол» і з благословення й за підтримки Вселенського патріархату, а також за сприяння президента Петра Порошенка, створили єдину помісну канонічну автокефальну Православну церкву України. Вселенський патріарх 6 січня видав їй офіційний томос (церковну грамоту) про її канонічну автокефалію, що остаточно оформив її існування як однієї з 15 канонічних помісних православних церков світу.
З’їзд партії «Батьківщина» має офіційно висунути її лідера Юлію Тимошенко кандидатом на виборах президента України 31 березня. Як вважає більшість коментаторів, вона буде головним суперником чинного президента Петра Порошенка.
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Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак заявляє, що приєднався до команди кандидата в президенти України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.
«Я ухвалив таке рішення. Чесно признаюсь, що далося воно мені не просто з огляду на те, що я не є публічним політиком і завжди волів займатися конкретними практичними питаннями. І вважав, що публічна діяльність і політика – це не моє. Але наразі вибирати не доводиться, бо на цих президентських виборах вирішується доля країни», – написав Трепак у Facebook 22 січня.
Він зазначив, що виступає за об’єднання ключових демократичних сил і політиків, зокрема, Анатолія Гриценка, Андрія Садового і Святослава Вакарчука, про що він «особисто говорив» із кожним із них.
Трепак був першим заступником голови СБУ в 2015-2016 роках. 30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.
Перед цим в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» Трепак заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив 21 січня про створення робочої групи, куди увійшли представники майже всіх підрозділів відомства і яка буде реагувати на всі правопорушення, пов’язані з виборчим процесом в Україні. Окрім того, він анонсував створення відповідних груп в обласних управліннях поліції.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Станом на 21 січня ЦВК зареєструвала 12 кандидатів: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка та Романа Насірова.
Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала як кандидататів у президенти висуванця від партії «УКРОП» Олександра Шевченка та самовисуванця Романа Насірова.
Таким чином, за даними ЦВК, станом на 21 січня 2019 року зареєстрували 12 кандидатів: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка та Романа Насірова.
Читайте більше тут: Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Центральна виборча комісія Росії подала до Міністерства закордонних справ країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від Організації з безпеки і співпраці в Європі, повідомляють російські агентства з посиланням на прес-службу комісії – хоча Україна вже попереджала, що не допустить до спостереження за виборами громадян країни-агресора.
Як повідомили у прес-службі, ЦВК подала до МЗС «перелік кандидатур експертів як можливих учасників місії ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження» на виборах в Україні.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.
В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, яке організовує спостережні місії на вибори, – з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта».
«До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ», – додав Клімкін.
Комік Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися на посаду президента України, розповів, чому, за його словами, його новорічний телевізійний виступ із заявою про цей намір вийшов в ефір телеканалу «1+1» замість традиційного новорічного виступу президента України Петра Порошенка. Як сказав він в інтерв’ю виданню «Українська правда», яке оприлюднили повністю на його сайті, він цієї підміни не планував, і це була, на його думку, технічна помилка працівників каналу.
«Там питання з рекламними блоками – коли, чому вони запізнилися на кілька хвилин. Це взагалі не до мене… Чому такою була довжина всього контенту, і чому президент був трохи пізніше – я думаю, це була технічна помилка», – заявив Зеленський і ще раз повторив: «Я нічого не планував, даю слово… Ми цього не планували».
Крім того, він нагадав, що його студія має договір із телеканалом «1+1», що його контролює підприємець Ігор Коломойський, і саме на цьому каналі виходять його шоу.
Зеленський також заперечив, що Коломойський, якого називають олігархом, будь-яким чином причетний до його планованої президентської кампанії. За словами коміка, він не має ніяких стосунків із Коломойським, є «тільки робочий процес», пов’язаний із виходом його шоу на телеканалі.
Щодо фінансування кампанії з виборами Зеленський заявив: «Ми самі… Не тільки з моєї кишені. Слава Богу, я маю друзів». При цьому він уточнив, що Коломойського до цих «друзів» не залічує.
Новорічної ночі, коли низка телеканалів традиційно транслює новорічне звернення президента України, на телеканалі «1+1» вийшло звернення Володимира Зеленського, в якому той заявив, що має намір кандидувати на посаду голови держави на виборах 31 березня. Звернення Петра Порошенка вийшло в ефір на цьому каналі вже після виступу коміка. Цей факт викликав значну кількість критичних коментарів.
21 січня партія Зеленського «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента України.
У російської компанії, пов’язаної з українським коміком і ймовірним претендентом на посаду президента України Володимиром Зеленським, знайшли документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів, повідомляє телеканал «Настоящее время», спеціальний проект Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». За курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів 215 тисяч гривень.
Угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії підтверджує, що російська компанія «Грин Филмс», причетність Зеленського до якої виявив спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми», отримала цю суму від Міністерства культури Росії на виробництво фільму «Вниз». За повідомленнями, одну з ролей у ньому має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія».
В інтерв’ю програмі «Схеми» до розслідування, що було оприлюднене 17 січня, Зеленський відмовився говорити про свій бізнес у Росії. Уже 18 січня він записав відеовиступ у соцмережах, у якому заперечував, що має такий бізнес. Але того ж дня, 18 січня, в інтерв’ю виданню «Українська правда» (повністю оприлюднене 21 січня) він підтвердив, що «Грин Филмс» продовжує працювати в Росії. За новою версією коміка, він передав цю компанію в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, «ті, хто займається цією компанією». Він також заявив, що «найближчим часом» вийде з кіпрської компанії, якій належить «Грин Филмс».
Зеленський також заявив, що його компанія «Квартал 95» продовжує отримувати в Росії роялті за продукти, вироблені до 2014 року – часу окупації Криму Росією і початку російської агресії на Донбасі, – наприклад, за серіал «Свати». «Контракт укладений на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 2021 року ми отримуємо роялті від «Сватів». Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні», – заявив він.
Раніше журналісти «Схем» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd. Вона ж – співзасновник ТОВ «Квартал 95», кінцевим бенефіціаром якої вказані Володимир Зеленський і його партнери.
У Росії три компанії, знайдені журналістами, з 2014 по 2017 рік заробили понад 16 мільйонів доларів.
Зеленський в інтерв’ю у грудні 2018 року заявляв, що останній фільм у Росії він робив 2012 року, в ефір він вийшов у 2014-му.
Володимир Зеленський раніше заявив про намір балотуватися на посаду президента України. 21 січня його партія «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента 31 березня.
Лідера Радикальної партії Олега Ляшка висунули кандидатом у президенти. Таке рішення ухвалив 22-й з’їзд партії 21 січня в Києві.
За висування Ляшка проголосували всі 1100 делегатів з’їзду, оголосив голова політради партії Юрій Зінченко.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цьому передувала майже двогодинна промова Ляшка, який виклав свою програму і наголосив, що його політика буде «політикою національних інтересів». У програмі – скорочення кількості депутатів і скасування посади прем'єра, зменшення цін на газ, зокрема і для бізнесу, нарощування його видобутку, посилення армії, спецслужб та дипломатії для перемоги у конфлікті з Росією, заборона продажі землі іноземцям і підтримка фермерів, а також «поновлення смертної кари за тероризм, корупцію і держзраду».
Підтримати Олега Ляшка прийшла його вчителька з інтернату, дружина Росіта, представники церкви і ветеранської спільноти.
Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Партія «Слуга народу» висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти України. Таке рішення ухвалили на позачерговому з’їзді партії 21 січня, повідомляє її прес-служба.
За повідомленням, з’їзд відбувся у «неформальній» атмосфері: делегатів і гостей частували піцою, соком і бургерами.
Зеленський заявив про намір іти в президенти наприкінці 2018 року.
Нещодавно він підтвердив, що через кіпрську фірму володіє разом із бізнес-партнерами трьома російськими кінокомпаніями, одна з яких перемогла в конкурсі на отримання коштів від мінкульту Росії. Про цей російський бізнес шоумена журналісти «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше в інтерв’ю він заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.
Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.