ЦВК планує створити окремий підрозділ з питань кібербезпеки

Центральна виборча комісія планує створити окремий підрозділ для гарантування кібербезпеки під час виборів, повідомила секретар комісії Наталія Бернацька на першій прес-конференції нової ЦВК 13 листопада.

«У наших планах створити окремий підрозділ, який буде опікуватися питаннями кібербезпеки. Ми шукаємо висококваліфікованих спеціалістів, запрошуємо їх на конкурси. Просимо збільшити кількість ІТ-спеціалістів, щоб наступного року ми могли кібербезпеку забезпечити вище, ніж на виборах в інших країнах», – сказала Бернацька.

Втім, як зазначив заступник голови ЦВК Олег Конопольський, на відкриті вакансії ІТ-спеціалістів ще не було жодного охочого.

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За новий склад ЦВК Верховна Рада проголосувала 20 вересня. Тоді депутати підтримали всі 14 кандидатур, які поставив на голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Перед цим депутати звільнили з посад 13 із 15 членів ЦВК, зокрема, голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру і Жанну Усенко-Чорну й інших членів ЦВК, у яких сплив семирічний термін повноважень.

5 жовтня у Верховній Раді нові члени ЦВК склали присягу.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.

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