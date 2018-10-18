Турчинов доручив створити робочу групу для забезпечення роботи системи «Вибори»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, за підсумками якого доручив створити робочу групу для забезпечення надійного та безпечного функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» під час президентських і парламентських віборів у 2019 році. Про це повідомляє 18 жовтня прес-служба РНБО.

«Є обґрунтовані підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься за будь-яку ціну використати виборчий процес для реалізації планів гібридної агресії проти нашої держави», – зазначив Турчинов.

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«Досвід США, країн Західної Європи свідчить, що Кремль намагатиметься вплинути через кібернетичний та інформаційний простір на суспільно-політичні процеси, тому інформаційна та кібербезпека виборів вимагатиме злагодженої та скоординованої роботи багатьох державних інституцій, насамперед ЦВК, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції», – сказав секретар РНБО.

Структури, відповідальні за кібербезпеку, проведуть спеціальні навчання з «протидії зовнішнім втручанням у роботу інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ЦВК».

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Начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк розповів в ефірі Радіо Свобода, що українська кіберполіція постійно фіксує і попереджає кібератаки з території Росії.

Раніше в департаменті кіберполіції повідомили, що від початку 2018 року зареєстровано понад 4 тисячі кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, які супроводжують українські правоохоронці.