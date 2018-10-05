Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук

Центральна виборча комісія 5 жовтня провела перше засідання і таємним голосування обрала головою комісії Тетяну Сліпачук, повідомила прес-служба ЦВК.

«Відповідно до закону України «Про Центральну виборчу комісію» голова комісії, заступники голови комісії та секретар комісії обираються Центральною виборчою комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів комісії», – йдеться у повідомленні.

Заступниками Сліпачук обрали Олега Конопольського та Євгена Радченка, а секретарем ЦВК стала Наталія Бернацька.

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Тетяна Сліпачук раніше входила до складу комісії, яка обирала керівні кадри до Державного бюро розслідувань.



Як повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях», Сліпачук під час роботи у цій комісії «не побачила проблеми у тому, що список фактичних переможців був відомий ще до самого голосування».



За новий склад ЦВК Верховна Рада проголосувала 20 вересня. Тоді депутати підтримали всі 14 кандидатур, які поставив на голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Перед цим депутати звільнили з посад 13 із 15 членів ЦВК, зокрема, голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру і Жанну Усенко-Чорну й інших членів ЦВК, у яких сплив семирічний термін повноважень.

5 жовтня у Верховній Раді нові члени ЦВК склали присягу.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.