Група активістів оприлюднила масив документів, ймовірно пов’язаних із Росією

Група активістів, які називають себе «колективом прозорості», оприлюднила велику кількість отриманих у результаті хакерського зламу електронних листів та документів. Вона, за їхніми словами, належать «російським політикам, журналістам, олігархам, релігійним та громадським діячам».

Матеріали були опубліковані в Інтернеті 25 січня групою Distributed Denial of Secrets («Розподілена атака на таємниці»), скорочено – DDOS. Ця ж абревіатура зазвичай розшифровується як distributed denial of service («розподілена атака за принципом відмови в обслуговуванні») – тип хакерської атаки, під час якої об’єкт отримує велику кількість зовнішніх запитів з різних джерел.

Як стверджують члени групи, вони мають на меті «забезпечити вільну передачу даних в інтересах суспільства».

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Співзасновниця групи, журналістка зі США Емма Бест, яку цитує видання Daily Beast, заявляє, що матеріали містять різноманітні архіви документів, пов’язаних із Росією. Вона додає, що дослідникам було важко встановити їхнє місце перебування.

За словами Бест, сайт групи DDOS збере всі документи в одному місці.

Напередодні опилюднення Емма Бест, чия діяльність сконцентрована на питаннях національної безпеки, розповіла Радіо Свобода, що деякі з документів, призначених для публікації, група «попередньо» ніде більше не знайшла.

«Решта швидше неясні за змістом, невідомі широкому загалу або забуті», – сказала вона.

Втім, за словами журналістки, група не може стверджувати, що будь-яка частина цих документів не була оприлюднена раніше.

Протягом останніх років у мережі кілька разів з’являлися масиви приватних документів і електронних листів, написаних російськими чиновниками й підприємцями. Серед них – листи, які ймовірно належать одному з високопосадовців Кремля Владиславу Суркову.

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Відповідальність за атаку на поштову скриньку Суркова 2016 року взяли на себе українські хакери. Зміст оприлюднених листів вказував на його зв’язок із бойовиками, що окупували частину Луганської й Донецької областей України.

Тоді Кремль не спростував зміст цих матеріалів, натомість російська влада висунула припущення, що вони підроблені.

Група DDOS заявляє, що документи, оприлюднені 25 січня, містять також інформацію про «націоналістів», «сепаратистів» і «терористів», які працюють в Україні.