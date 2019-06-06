«В цілому непогано почуваюся» – Зеленський про президентство і петицію щодо своєї відставки

Президент України Володимир Зеленський під петицією на сайті Адміністрації президента про свою відставку залишив відповідь, чому не може покинути посаду.

«З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин, залишити свою посаду, відповідно до пунктів 1 (відставка), 2 (неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я) та 4 (смерть) я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів президента України та підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся», – вказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що пропонує прихильникам петиції «вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)».

«Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб», – додав Зеленський.

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» з’явилася 24 травня. У неї понад 60 тисяч голосів і статус «успішно підтримано». Відповідь автору Максимові Безруку датована сьогоднішнім числом.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.