Петиція за відставку Авакова на сайті президента набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 23:42 5 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Петицію «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова» подав 26 травня громадянин України Роман Василенко. Доступною для підписання вимога стала 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

4 червня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, до чого, за попередніми даними, причетні двоє на той час поліцейських, що нині вже звільнені з лав поліції. Напередодні Голосіївський районний суд Києва заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не напише заяву про відставку, і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. 5 червня дитину поховали в її рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.