ДБР планує завершити розслідування вбивства 5-річного хлопчика за півроку

Державне бюро розслідувань планує завершити слідство в справі вбивства п’ятирічного Кирила Тлялова за півроку, повідомив голова ДБР Роман Труба під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

«Я планую, що це відбудеться до шести місяців», – написав Труба.

Він додав, що підозрювані не надавали свідчення та відмовилися здавати біозразки й проходити тест на алкогольне сп’яніння. Крім того, наразі не була знайдена гвинтівка, з якої, ймовірно, вбили дитину.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, спочатку було незрозуміло, що хлопчик отримав травми внаслідок пострілу. Лише вночі за 40 метрів від місця події правоохоронці виявили пляшки, які могли бути мішенями. Згодом біля одного з будинків знайшли дві гільзи.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».

На сайті Адміністрації президента петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Авакова підписали понад 22 тисячі людей із 25 необхідних для розгляду главою держави. Його відставки вимагали також учасники акцій протесту в українських містах.

Сам міністр повідомив, що не збирається іти у відставку.