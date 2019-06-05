Аваков не збирається йти у відставку через убивство п’ятирічного хлопчика на Київщині

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими п’ятирічного хлопчика в Київській області.

«Я теж не напишу заяву про відставку. Але мою відставку може розглянути у відповідному порядку цей парламент чи наступний», – сказав Аваков журналістам після засідання Кабінету міністрів.

Він додав, що не повинен іти у відставку і голова Національної поліції Сергій Князєв.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

Два дні поспіль – 3 і 4 червня – під стінами МВС у Києві відбувалися мітинги із вимогою відставки міністра Авакова.

На сайті Адміністрації президента петицію з вимогою відставки Авакова підписали понад 22 тисячі людей із 25 необхідних для розгляду главою держави.