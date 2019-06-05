Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Червень 2019, Київ 11:10
Новини | Політика

Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Київщині хлопчика

Президент України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський 5 червня висловив співчуття родині 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського в Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Про це Зеленський сказав у Брюсселі в інтерв’ю журналістові Радіо Свобода Григорію Жигалову в ефірі телеканалу «1+1».

«Дуже серйозна тема, я співчуваю всім близьким хлопця. Це якесь безглуздя, коли у нас щодня гинуть на фронті наші військові, я не хочу цього, але я розумію, чому, вони захищають нашу країну від ворога, але тут – це просто якесь безглуздя, влучили в хлопця, забрали життя дитини, тому дуже серйозне питання і будуть дуже серйозно всі покарані», – відзначив Зеленський.

На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи буде політична відповідальність після цих подій, президент відповів так: «Я впевнений, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність, ми про це вже говорили з міністром (внутрішніх справ України Арсеном Аваковим – ред.) неодноразово впродовж цих двох днів. Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Тобто я хочу звернутися до всіх: будьте, будь ласка, обережні, і ті, хто приймає рішення, будь ласка, на законодавчому рівні всі повинні бути дуже серйозно кримінально покарані», – вказав Зеленський.

Петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщену на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 10:23 5 червня підписали майже 20 тисяч людей.

Петицію «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова» подав 26 травня громадянин України Роман Василенко. Доступною для підписання вимога стала 2 червня, ще станом на 10:15 4 червня під петицією стояли підписи понад 4 тисячі людей.

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів упродовж трьох місяців.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

/**/ /**/ /**/ Акція за відставку Арсена Авакова з посади міністра МВС через загибель хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. Львів, 4 червня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Авакова – у відставку: українські міста вийшли на акції протесту через загибель 5-річного хлопчика

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» 24 травня зібрала понад 50 тисяч голосів (а всього до моменту припинення збору підписів – понад 60 тисяч). Це сталося на п’ятий день після інавгурації шостого президента України. Наразі збір підписів під цією петицією припинений, її статус – «на розгляді».

Пізно ввечері 3 червня керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяславі-Хмельницькому. Увечері того ж дня під стінами МВС у Києві відбувся мітинг із вимогою відставки міністра Авакова.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». За його словами, запобіжний захід поліцейським оберуть завтра в Голосіївському суді Києва.

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Тим часом, у соцмережах користувачі у понеділок ввечері розмістили фото з імпровізованого пікету під стінами МВС у Києві з вимогами покарати винних за смерть 5-річного хлопчика.

/**/ /**/ /**/ Іграшковий ведмедик, фото ілюстративне
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Винні будуть покарані – президент і прем’єр про загибель хлопчика з Переяслава-Хмельницького

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG