Авакова – у відставку: українські міста вийшли на акції протесту через загибель 5-річного хлопчика

Низка українських міст провела сьогодні акції протесту під стінами управлінь Національної поліції з вимогою відставки керівництва МВС, об’єктивного розслідування і справедливого покарання винуватців загибелі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького, який, за попередніми даними, став жертвою стрілянини за участю двох поліцейських.

Акцію «Безкарність вбиває» провели 4 червня під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві. Активісти вимагали головним чином відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під стінами управління Нацполіції у Запоріжжі активісти залишили іграшки, квіти, лампадки та наклеїли на вході наліпки з написами «Вбивць за грати».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти також написали на ганку перед будівлею поліції балончиками з червоною фарбою слова «Вбивці», «Авакова на нари», «#дітинемішень». Під час акції окремі учасники також вимагали відставки керівництва Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Десятки львів’ян також прийшли до приміщення Головного управління Нацполіції, щоб висловити підтримку родині загиблого 5-річного хлопчика Кирила з Переяслава-Хмельницького. Учасники мирної акції протесту вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, справедливого слідства у справі вбивства дитини, покарання винних, а також щоб поліцейські Львівщини публічно засудили двох працівників поліції, які «вчинили ганебний і не чоловічий вчинок».

Люди тримали плакати з написами «Наші діти не мішені», «Вимагаємо системних змін в МВС», «Авакоff має піти», «Безкарність вбиває», «Ми не дамо покривати вбивць». Учасники акції скандували «Авакова геть», «Реформи немає».

Також ввечері у Дніпрі біля обласного управління поліції зібралась активісти – понад сотня, частина людей були в балаклавах. У руках вони тримали великий плакат з написом «Авакоff». Червоною фарбою біля будівлі поліції учасники написали «Вбивці». Аби вшанувати пам'ять загиблої дитини, дніпряни принесли з собою лампадки, квіти й іграшки, зокрема, іграшкову машинку поліції вони перев’язали чорною стрічкою. Заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, який вийшов до протестувальників, погодився, що правоохоронна система в Україні потребує реформування.

Аналогічні акції сьогодні ввечері відбуваються багатьох інших великих містах України.

Крім того, ввечері вівторка під стінами управління поліції у Переяславі-Хмельницькому кидали пітарди і запалювали фаєри активісти, які прийшли вимагати покарання за хлопчика, який загинув у місті.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з родиною 5-річного хлопчика і пообіцяв «уважно стежити за ходом розслідування». Мамі і бабусі дитини пообіцяли допомогти з похороном, відрядити психологів до старшого брата і передати одноденний заробіток співробітників управління НПУ в Київській області.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

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3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але пізніше справу було перекваліфіковано на «умисне вбивство».

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.