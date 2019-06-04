Аваков пообіцяв «уважно стежити за ходом розслідування» щодо загибелі 5-річного хлопчика

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з родиною 5-річного хлопчика з Переяслава-Хмельницького, який, за попередніми даними, загинув в результаті стрілянини за участю двох поліцейських.

«Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання», – сказав Арсен Аваков на зустрічі з мамою і бабусею загиблого Кирила Тлявова.

Крім того, на зустрічі був присутній голова Національної поліції Сергій Князєв, який повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області перерахують сім’ї загиблого одноденний заробіток. Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика, додав Князев.

У МВС повідомили також, що рідні Кирила попросили психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова.

«Нацполіція направить в сім’ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких», – йдеться в повідомленні.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але пізніше справу було перекваліфіковано на «умисне вбивство».

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.