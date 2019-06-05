Петицію за відставку Авакова на сайті президента України підписали понад 18 тисяч людей

Петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщену на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 6:50 5 червня підписали понад 18 тисяч людей.

Петицію «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова» подав 26 травня громадянин України Роман Василенко. Доступною для підписання вимога стала 2 червня, ще станом на 10:15 4 червня під петицією стояли підписи понад 4 тисячі людей.

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів упродовж трьох місяців.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

На сайті президента України електронна петиція «За відставку президента Володимира Зеленського» 24 травня зібрала понад 50 тисяч голосів (а всього до моменту припинення збору підписів – понад 60 тисяч). Це сталося на п’ятий день після інавгурації шостого президента України. Наразі збір підписів під цією петицією припинений, її статус – «на розгляді».

Пізно ввечері 3 червня керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяславі-Хмельницькому. Увечері того ж дня під стінами МВС у Києві відбувся мітинг із вимогою відставки міністра Авакова.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». За його словами, запобіжний захід поліцейським оберуть завтра в Голосіївському суді Києва.

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Тим часом, у соцмережах користувачі у понеділок ввечері розмістили фото з імпровізованого пікету під стінами МВС у Києві з вимогами покарати винних за смерть 5-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.