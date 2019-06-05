Князєв заявив, що спочатку характер травми 5-річного хлопчика був невідомий, гільзи знайшли за 40 метрів

Спочатку характер травми п’ятирічного Кирила Тлялова був невідомий, заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час засідання комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

«Повідомлення надійшло о 16:55 по лінії 102 із районної лікарні, що доставлена з травмами голови дитина. Миттєво, негайно, як тільки це було можливо, виїхала слідчо-оперативна група, допитала лікаря чергового, який пояснив, що батьки привезли дитину, з їх слів попередніх… Він на їхніх очах упав і отримав травми. Обставини і характер травми ніхто не міг сказати», – розповів Князєв.

О 22:30 зробили рентген, який виявив інорідне тіло в голові дитини. До цього часу вже було відомо, що є вхідний отвір. Виконувач обов’язків начальника районного відділу поліції припустив, що в голові хлопчика є куля й підняв особовий склад по тривозі. Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події.

«Це вже була нічна пора. Незважаючи на це, на відстані 40 метрів від місця пригоди, тобто місця падіння дитини, за деревами були виявлені пляшки на горбику земляному, одна з яких із розбитим горлечком. Після чого почали додатковий огляд цієї вже території і вийшли на домоволодіння, де на порозі виявлені дві гільзи відповідного калібру», – сказав Князєв.

За його словами, цей будинок належить дружині одного із підозрюваних поліцейських. Близько четвертої ранку кримінальне провадження зареєстрували за статтею про тяжке тілесне ушкодження слідчим поліції. Правоохоронці вирішили здійснити невідкладні обшуки. Згодом вони знайшли двох поліцейських, ймовірно, причетних до події. Близько шостої ранку про інцидент повідомили Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».

На сайті Адміністрації президента петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Авакова підписали понад 22 тисячі людей із 25 необхідних для розгляду главою держави. Його відставки вимагали також учасники акцій протесту в українських містах.

Сам міністр повідомив, що не збирається іти у відставку.