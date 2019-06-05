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05 Червень 2019, Київ 20:19
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Зеленський: поліцейські, винні у смерті дитини, будуть покарані

Зеленський: поліцейські, винні у смерті дитини, будуть покарані
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5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. Суд заарештував підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що винні мають понести серйозну кримінальну та політичну відповідальність. Про те, якою може бути ця відповідальність, та якими можуть бути наслідки безкарності силовиків, у програмі «Ваша Свобода» поділилися своїми міркуваннями: народний депутат України Олена Сотник та директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

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