Зеленський: поліцейські, винні у смерті дитини, будуть покарані

5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. Суд заарештував підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що винні мають понести серйозну кримінальну та політичну відповідальність. Про те, якою може бути ця відповідальність, та якими можуть бути наслідки безкарності силовиків, у програмі «Ваша Свобода» поділилися своїми міркуваннями: народний депутат України Олена Сотник та директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.