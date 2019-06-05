Аваков про вбивство 5-річного хлопчика: там має бути п’ять підозрюваних

У справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлялова в Переяслав-Хмельницькому Київської області має бути п’ять підозрюваних, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після засідання уряду.

За його словами, група з чотирьох людей (двох поліцейських і двох цивільних) п’яними пристрілювали рушницю у дворі, і один з них випадково поранив хлопчика.

«На мою думку, там п’ять підозрюваних в цьому вбивстві. Четверо чоловіків, які стріляли. Хто із них стріляв, з'ясує слідство. Може, всі, може, один, чия куля. А також, я думаю, що жінка, яка сховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину. Це теж треба кваліфікувати, але це справа на цей час Державного бюро розслідувань», – повідомив Аваков.

Він додав, що підозрюваних поліцейських раніше звільнили з органів внутрішніх справ і відновили за рішенням суду. Водночас Аваков зазначив, що в Переяслав-Хмельницькому відділенні поліції була важка кадрова ситуація.

Правоохоронці раніше повідомляли, що 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

На сайті Адміністрації президента петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Авакова підписали понад 22 тисячі людей із 25 необхідних для розгляду главою держави. Його відставки вимагали також учасники акцій протесту в українських містах.

Сам міністр повідомив, що не збирається іти у відставку.