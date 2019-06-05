На Київщині поховали 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського – відео

5 червня у Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, поховали 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського. За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.