Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Червень 2019, Київ 17:13
Відео

На Київщині поховали 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського – відео

На Київщині поховали 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

5 червня у Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, поховали 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок пострілу поліцейського. За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG