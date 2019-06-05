Комітет Ради обговорює вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика. Трансляція

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обговорює вбивство поліцейськими п’ятирічного хлопчика. Радіо Свобода транслює подію наживо.

На засідання комітету мають заслухати доповідь голови Національної поліції України Сергія Князєва.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що двоє поліцейських і двоє цивільних п’яними пристрілювали рушницю.

3 червня п'ятирічний хлопчик помер у лікарні. Після цього керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця.

На сайті Адміністрації президента петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Авакова підписали понад 22 тисячі людей із 25 необхідних для розгляду главою держави. Його відставки вимагали також учасники акцій протесту в українських містах.

Сам міністр повідомив, що не збирається іти у відставку.