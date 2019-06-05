Радіо Свобода Daily: Акції з вимогою відставки Авакова відбулися у низці міст України

Вбивство 5-річного Кирила

Суд арештував на два місяці без можливості внесення застави поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. У кількох джерелах з’явилася інформація про минуле підсудних. За словами активіста Романа Сініцина, обидва чоловіки – колишні співробітники розформованої ДАІ, які не пройшли переатестацію, проте відновилися на службі через суд.

Через інцидент керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади.

А в низці українських міст відбулися акції протесту під стінами управлінь поліції. Активісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також об’єктивного розслідування і справедливого покарання винуватців трагедії.

Акцію «Безкарність вбиває» провели у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Львові та багатьох інших великих містах України. Крім того, за відставку міністра МВС збирають підписи на сайті президента України.

Тим часом, сам Арсен Аваков зустрівся з родиною 5-річного хлопчика і пообіцяв «уважно стежити за ходом розслідування». Мамі і бабусі дитини пообіцяли допомогти з похороном, відрядити психологів до старшого брата і передати одноденний заробіток співробітників управління НПУ в Київській області.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик помер у лікарні. За даними правоохоронців, у нього влучили поліцейські, які після того, як вживали алкоголь, вирішили постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї.

Зеленський, Юнкер та згадки про Порошенка

4 червня розпочався перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Брюсселя, столиці європейських інституцій і одразу мав зустріч із головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Володимир Зеленський ще раз наголосив на незмінній позиції. Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишається, зазначила речниця президента України Юлія Мендель.

Під час зустрічі Володимира Зеленського та президента Єврокомісії відбувся цікавий діалог:

Журналіст: «Пане Юнкер, чи сумуєте за Порошенком?»

Юнкер: «А в мене є новий!»

Зеленський: «Я – кращий. Нове краще за старе!»

​Про серіал «Чорнобиль»

3 червня відбулася прем'єра заключної серії мінісеріалу «Чорнобиль», виробництва компанії HBO. Протягом кількох тижнів, з моменту виходу першої серії, серіал очолив рейтинг IMDB та став найбільш обговорюваним серіалом у світі. Як відреагували на нього в соціальних мережах? Радіо Свобода зібрало найяскравіші відгуки.

Щоб передати атмосферу максимально наближено до реальності, творці серіалу «Чорнобиль» консультувалися з українцями. Із ким саме? На честь кого назвали одну з головних героїнь – Уляну Хом’юк? І чому останній епізод називається «Вічная пам’ять»? Про це розповів сценарист серіалу Креґ Мейзіна та Дора Хомяк, яка була однією із тих, хто допоміг сценаристу зрозуміти Україну.

Кров і мовчання

Тридцять років тому військові розстріляли мирні протести студентів на площі Тяньаньмень у Пекіні. Скільки людей загинули і постраждали, невідомо досі – влада Китаю не розкриває цифри. За різними оцінками, в усьому Китаї було вбито від 300 до кількох тисяч людей. Те, що відбулося, досі залишається темою, табуйованою в публічному просторі, а в китайському сегменті інтернету майже не знайти інформації, відмінної від позиції влади. Про трагічні події 1989 року йдеться у спецпроекті.

​Політ «кукушки»

Поліська вузькоколійка Антонівка-Зарічне – найдовша у Європі. Її протяжність 106 кілометрів. Щоб проїхатися «кукушкою», як її називають місцеві, приїжджають туристи зі всього світу. Та для десятків навколишніх сіл – це єдиний транспорт, який зв’язує їх із цивілізацією, адже автомобільних доріг там майже немає. Сьогодні унікальна вузькоколійка під загрозою закриття. Активісти впевнені – «Укрзалізниця» робить все, щоб зробити її збитковою, допомагають і бурштинокопачі, які знищують кілометри колій. Чому Поліська вузькоколійка опинилася на межі закриття і хто робить все для того, щоб цього не сталося? Про це – у фільмі проекту #ВУКРАЇНІ.

Вивчайте Україну!

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