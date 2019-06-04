Зеленський тепер веде бій між Україною і Росією на європейських теренах – Залмаєв

Гості програми «Ваша Свобода»: Пітер Залмаєв, експерт-міжнародник; Андерс Ослунд, шведсько-американський економіст, політичний експерт, дипломат.

Четвертого червня розпочався перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Брюсселя, столиці європейських інституцій і одразу мав зустріч із головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Володимир Зеленський ще раз наголошує на незмінній позиції. Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишається, зазначила речниця президента України Юлія Мендель.

Олександр Лащенко: Пане Залмаєв, зустріч із Жаном-Клодом Юнкером, Єнсом Столтенберґом – серйозні посадовці, серйозні дійсно переговори очікуються під час першого візиту президента України. А ви як оцінюєте, це справді серйозна річ, не просто певний ритуал?

Дуже важливо не тільки для самого президента, але й для його команди обрости якомога швидше контактами у Брюсселі, щоб відносини були дієвими

​Пітер Залмаєв (переклад): Це абсолютно серйозна річ. Я думаю, що це хвилюючий момент для молодого президента. На користь цього свідчить той факт, що він відмовився дати повноцінну прес-конференцію під час свого перебування у Брюсселі, сказав, що не відповідатиме на запитання журналістів. Цей візит розглядається не тільки як символічний, а й як робочий.

Зеленський хоче продемонструвати спадковість євроінтеграційного курсу України. Його попередник Петро Порошенко вже підготував ґрунт для цього меседжу вчора. Дуже важливо не тільки для самого президента, але й для його команди обрости якомога швидше контактами у Брюсселі, щоб відносини були дієвими. Треба розуміти, що у молодого президента молода команда, яка ще не повністю сформована. Далеко не всі дипломатичні кадри залишаться на місцях.

Для України зараз не бачу нічого іншого, окрім жорсткого і незворотного шляху у бік євроінтеграції

Неприємних сюрпризів спробують уникати – все ж таки це перший візит молодого президента. Я думаю, що всі хороші умови для нього будуть створені. Контраверсійні заходи, як, наприклад, мовний закон, принаймні в особі деяких європейських політиків, будуть, скоріш за все, виноситися на рівень Європарламенту перед тим, як вони розглядатимуться органами виконавчої влади. А от нещодавнє відкриття пам’ятника Роману Шухевичу – посли Польщі і Ізраїлю направили ноту українському уряду, стурбовані цим фактом. Пан В’ятрович відреагував у досить жорсткій формі. Це може бути початком нової глави ворожнечі України зі своїми сусідами. Це можуть бути перші ластівки досить складних відносин між альянсом і Україною.

Зеленський прекрасно розуміє, що сходити йому різко з євроінтеграційного шляху – подібне до смерті.

– Пане Залмаєв, як тут пройти по цьому балансу – з одного боку, суверенні інтереси України, яких має дотримуватися як глава держави Володимир Зеленський, а з іншого боку, європейські партнери, основні союзники разом зі США у відсічі російській агресії? До якої міри можуть бути поступки України?

Українському народу треба доносити дуже важливу думку, що членство в ЄС є цілком реальним в осяжному майбутньому

​Пітер Залмаєв: Поступки України вже дійшли межі. Путін щодо «мінського процесу» вже не договороздатний. Я дійсно для України зараз не бачу нічого іншого, окрім жорсткого і незворотного шляху у бік євроінтеграції, а для цього дуже важливі позитивні меседжі в Україні.

Українському народу треба доносити дуже важливу думку, що членство в ЄС є цілком реальним в осяжному майбутньому. Наразі Україні більш реалістично стати членом ЄС, аніж ЄС протриматися у нинішньому форматі. Я вважаю, що до того часу, як Україна стане членом ЄС (упродовж 10 років), ЄС вже не буде тим, який ми знаємо. «Брекзит» – це може бути позитивним моментом. Це щось типу вакцинації. Популісти в Італії, у Франції вже не говорять про вихід із ЄС, а хочуть його міняти зсередини.

(Повна версія програми)

Невже в Росії набагато менше корупції, ніж в Україні? Тим не менше, ми не чуємо в асоціації з Росією слова «корупція». Ми чуємо: «авторитаризм», «агресія» і так далі. Це свідчить про те, що в Україні на відміну від Росії існує здорове, можливо, іноді нездорове політичне поле для критики.

У недалекому майбутньому українці зрозуміють, наскільки несправедливо вони ставилися до свого попереднього президента. Що про нього (Порошенка) не говорили б, він був ефективний

Не дивлячись на те, реформи, які були реалізовані за останніх 5 років, допомагають Україні зберігати понад 6 мільярдів доларів на рік. Це реформа «Нафтогазу», податкова реформа, ProZorro. Але коли відбуваються такі, я сказав би, невеликі і незначні скандали, як зі Свинарчуком... Просто коли ми говоримо про таку величезну машину, як військовий індустріальний комплекс, уникнути таких скандалів неможливо. Завдячуючи свободі слова, в Україні люди можуть про це говорити і використовувати це, як зброю проти свого політичного опонента.

Я вважаю, що в недалекому майбутньому українці все-таки зрозуміють, наскільки несправедливо вони ставилися до свого попереднього президента. Що про нього (Порошенка – ред.) не говорили б, він був ефективний. Він був ефективний в першу чергу, що стосується роботи з ЄС. Він, я вважаю, щиро побажав своєму наступнику успіху.

Зеленському і його адміністрації треба зрозуміти, що ЄС – це не тільки Німеччина і Франція...

Є вже хороші сигнали того, що Зеленський розуміє, що треба забезпечити спадковість політики. Той факт, що заступник міністра Олена Зеркаль, яка відповідає за євроінтеграцію, залишається на посаді, залишається чимало ключових послів – це дуже важливий крок. Але також Зеленському і його адміністрації треба зрозуміти, що ЄС – це не тільки Німеччина і Франція... В Брюсселі з цими виборами до Європарламенту в України з’явилися потенційні дуже важливі союзники, зокрема «зелені».

Це завжди нерівний бій між Україною і Росією на європейських теренах. В України немає тих коштів і можливостей, як в Росії, але є щось, що набагато важливіше – це правда.

– Переклад. Пане Ослунд, на ваш погляд, чого можна очікувати від першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя? На ваш погляд, втома у західних союзників, партнерів України в Європі, в Америці спостерігається від України?

Андерс Ослунд (переклад): Я думаю, що це питання ввічливості. Дуже важливо, що це відбудеться. Це означає, що курс України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції незмінний. А, можливо, й більше робиться через те, що президент Зеленський так швидко летить до Брюсселя.

У Вашингтоні втоми немає. Особливо Конгрес дуже потужно підтримує Україну весь час. Україна у Вашингтоні – це важливе питання

У Вашингтоні втоми немає. Особливо Конгрес дуже потужно підтримує Україну весь час. Україна у Вашингтоні – це важливе питання. Там (у Брюсселі – ред.) більш складніше. (Позиція ЄС щодо санкцій – ред.) бачимо сильну інерцію. Коли санкції запроваджують, тоді вони продовжуються. Тут помітна лідируюча роль Німеччини. Меркель сильно наполягала на санкціях проти Росії. Це («Мюнхен-2» щодо України – ред.) виключається з багатьох причин. Так що не треба хвилюватися з цього приводу.

– Пане Ослунд, реформи, які відбуваються в Україні... Президент Зеленський – нова людина на Банковій. Ще будь-які попередні підсумки тут не можна підводити. Але ці 5 років після початку розв’язаної Росією війни – як Україна саме в плані реформ просувається? З таким рівнем реформування Україна заслуговує взагалі коли-небудь отримати перспективу членства в ЄС, на ваш погляд?

Україна дуже багато зробила щодо економічних реформ впродовж останніх 5 років. Головна проблема – судова реформа

​Андерс Ослунд: Так. Будь-яка європейська країна може просити того, щоб стати членом ЄС. Безумовно, Україна – це європейська країна. Треба виконати критерії з 1992 року. Це в основному про демократію, свободу і ринкову економіку.

Україна дуже багато зробила щодо економічних реформ впродовж останніх 5 років. Головна проблема – судова реформа.