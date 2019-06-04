СБУ офіційно відмовилась показувати декларацію тимчасового в.о. голови Баканова − «Схеми»

Служба безпеки офіційно відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією про доходи тимчасово виконуючого обов'язки голови Івана Баканова. Про це повідомляє програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

У відповіді від 4 червня від Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю спецслужба посилається на 521 статтю Закону «Про запобігання корупції», яка передбачає «окремий порядок контролю осіб, які займають посади у органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність».

«Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено», − мовиться у відповіді.

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У СБУ зазначили, що метою вказаної норми є «унеможливлення розкриття» належності таких осіб до вищезазначених органів, персональних даних членів їхніх сімей тощо. Та додали, що декларації співробітників подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, до якої мають доступ співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції як контролюючого органу.

У спецслужбі також не уточнили, чи подав Іван Баканов декларацію до внутрішньої системи.

3 червня тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби заявляв, що відповідно до закону він не має подавати декларацію.

«Скажу чесно: перше, що я намагався зробити, це опублікувати свою декларацію. Але мені пояснили: якщо ви були людина цивільна – то вам, в принципі, не потрібно хвилюватися. Але врахуйте, що у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхні майно, які їхні родичі», – заявив він.

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Раніше активісти закликали Івана Баканова до подання електронної декларації, зазначивши, що засекреченими можуть бути декларації лише тих співробітників, інформація про перебування яких на посадах є закритою.

«Підкреслюємо, що ЦПК просить відкрити декларації лише керівництва СБУ, імена якого відомі і не вимагають цього від секретних агентів чи людей, які воюють на сході України. Зараз у СБУ незаконно засекретили навіть публічну інформацію щодо керівництва та посадовців СБУ, імена та посади яких добре відомі суспільству та опубліковані в офіційних документах, наприклад, в указах президента», – заявили в «Центрі протидії корупції».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.

Колишній партнер президента України Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ 22 травня.